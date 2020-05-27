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Тести на антитіла до коронавірусу – не надійні, говорить Центр з контролю та профілактики захворювань США

Тести на антитіла, які дозволяють визначити, чи мала людина COVID-19 раніше, навіть якщо у неї ніколи не було симптомів, можуть давати хибні результати та не визначають, чи захищена людина від захворювання у майбутньому. Про це йдеться в рекомендаціях Центру з контролю та профілактики захворювань США, опублікованих у середу, 27 травня, на веб-сайті організації.

Ці тести виміряють імунну відповідь організму на вірус та є на сьогодні широкодоступними у Сполучених Штатах. Антитіла, які є однією з багатьох механізмів імунної відповіді людини на ураження, найчастіше можуть бути виявлені через 1-3 тижні після появи симптомів. На цей час людина вже є менш заразною і розробила певний імунітет від майбутньої інфекції.

Сама наявність імунної відповіді на вірус, який уразив організм раніше, не означає обов’язково, що людина не захворіє на COVID-19 знову, пояснюється на веб-сайті. На сьогодні це питання лише вивчається у медичних та наукових колах.

"Ця робота містить оцінку рівня антитіл, які є необхідними, аби захистити від повторної інфекції, тривалості захисту, факторів, пов’язаних із розвитком захисної відповіді антитіл", - йдеться у рекомендаціях уряду США, - "Хоча дослідження на тваринах демонструють короткотерміновий захист, наявність тривалого захисту в людини вимагає подальшого дослідження".

Сама наявність імунної відповіді на вірус, який уразив організм раніше, не означає обов’язково, що людина не захворіє на COVID-19 знову.

Втім, тести на антитіла вважалися корисними для визначення поширення вірусу SARS-CoV-2 серед населення для прийняття політичних та економічних рішень. Але, враховуючи низький відсоток людей, які перехворіли COVID-19, і обмеження самих тестів, ці висновки буде зробити важко, йдеться у рекомендаціях.

"Наприклад, серед населення, де захворюваність складає 5%, а тест на 90% чутливий на антитіла, він зможе передбачити наявність позитивних результатів в населенні на 49%. Іншими словами, менше половини тих, в кого позитивний результат, дійсно матимуть антитіла. З іншого боку, той же тест серед населення, де понад 52% мають антитіла, матиме понад 95-відсоткову точність передбачення", - йдеться у рекомендаціях уряду США.

Деякі тести можуть дати хибні позитивні результати тому що людина мала інші типи коронавірусу, наприклад ті, що викликають застуду. Інші люди можуть не мати антитіла в достатній кількості, щоб їх можна було виявити.

Центр з контролю та профілактики захворювань США не рекомендує використовувати тести на антитіла для того, щоб визначати, чи захворіє людина COVID-19 чи ні у майбутньому; для того, щоб змінювати рівень захисного одягу для медпрацівників, які мають позитивний результат; для прийняття рішень щодо розміщення осіб у певних групах, наприклад, у гуртожитках чи у різних приміщеннях тюрми; та щодо повернення окремих осіб на роботу.

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Про прогрес у пошуку вакцини проти коронавірусу розповіли американські вірусологи. Відео
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Про прогрес у пошуку вакцини проти коронавірусу розповіли американські вірусологи. Відео

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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