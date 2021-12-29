США закликали затвердити керівника САП і подолати вплив "корумпованих зовнішніх сил"

Сполучені Штати закликали членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір САП. Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.

"Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили", - мовиться в заяві, опублікованій в офіційному Twitter посольства.

29 грудня Офіс генпрокурора розпочав повторну спецперевірку кандидата на очільника САП. Про це повідомив, посилаючись на власні джерела, Центр протидії корупції, назвавши такі дії незаконними.

Як зазначають у ЦПК, конкурс на керівника САП уже відбувся, і переможець уже визначений. Це детектив НАБУ Олександр Клименко.

Інший кандидат, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк на конкурсі набрав менше балів.

Однак конкурсна комісія двічі - 21 і 24 грудня - не проголосувала за затвердження переможця. Як вважають експерти Центру протидії корупції, це сталося через те, що саме Синюк є кандидатом від Банкової.

"Офіс Генпрокурора та голова Комісії Катерина Коваль розпочали саботаж процесу, незаконно вимагаючи проведення повторної спецперевірки кандидатів", - зазначається у заяві Центру протидії корупції.

Під час зустрічі у Вашингтоні у вересні цього року президент України Володимир Зеленський пообіцяв президентові США Джо Байдену, що новий керівник САП буде обраний до кінця 2021 року.

Спеціальна антикорупційна прокуратура України не має керівника, відколи екс-очільник САП Назар Холодницький влітку 2020 року звільнився з посади.

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