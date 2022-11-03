Російська війна в Україні посилила антисемітизм у Європі - правозахисники

Російська війна в Україні посилила тенденцію до дезінформації та антисемітизму через неправомірне використання термінів "нацист" і "геноцид" та спотворення об'єктивних фактів, йдеться у звіті Агенції з основоположних прав людини ЄС (FRA).

Засідання робочої групи в червні вже підкреслювало "ризики фейкових наративів", що розпалюють ненависть до євреїв з боку Росії, зазначено у звіті.

У Кремлі використовують антисемітські наративи і дезінформацію як виправдання свого вторгнення в Україну. Робоча група підтвердила інсинуації про начебто "нацистську" владу в Україні та закиди про "здійснений українцями геноциду", а також неправомірне використання таких термінів як "нацист" і "геноцид", що експерти назвали підживленням антисемітизму шляхом спотворення уявлень про об’єктивні факти.

У своєму щорічному звіті, складеному в липні цього року, FRA заявило, що єврейські громади в Європі "сильно постраждали" від онлайн-ненависті та дезінформації в контексті російського вторгнення та пандемії.

"Пандемія коронавірусу та агресія Росії проти України ще більше посилили" антисемітизм, який "залишається серйозною проблемою в наших суспільствах", – сказав директор FRA Майкл О’Флагерті.

При цьому правозахисне агентство повторило, що документування випадків прояву антисемітизму залишається поганим по всій Європі. У деяких країнах, таких як Австрія та Фінляндія, "більшість зареєстрованих інцидентів сталася онлайн". А в Угорщині та Португалії не було офіційних даних про зареєстровані такі інциденти. Влітку угорського прем'єра Віктора Орбана звинуватили в расизмі за висловлювання проти "змішування рас".