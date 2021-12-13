Федеральний антитерористичний підрозділ США перевіряв журналістів - розслідування

Спеціальний підрозділ Митної та прикордонної служби США використовував секретні урядові бази даних про відстежування терористів для отримання інформації про 20 журналістів, що живуть у США, включаючи лауреата Пулітцерівської премії з Associated Press (АР). Такого висновку дійшло розслідування, проведене федеральним наглядовим органом, пише AP.

Новинний портал Yahoo News, який опублікував великий звіт за результатами розслідування, також виявив, що цей підрозділ – Підрозділ Митної та прикордонної служби США, що опікується порушеннями в мережах (Counter Network Division) - також робив запит на дані, що стосуються співробітників і, ймовірно, членів Конгресу США.

Агент Джеффрі Рембо, який визнав, що проводив перевірки журналістів у 2017 році, заявив федеральним слідчим, що ця практика є рутинною справою.

«Коли до тебе потрапляє якесь ім'я, ти проганяєш його за всіма системами, до яких маєш доступ. Це просто статус-кво, так роблять усі», – заявив Рембо Yahoo News.

Агентство АР отримало відредаговану копію доповіді генерального інспектора Міністерства внутрішньої безпеки США, яка містить ту саму заяву, але із заретушованим ім'ям джерела.

Митна та прикордонна служба входить до структури Міністерства внутрішньої безпеки.

Розслідування викликало тривогу у засобах масової інформації, які вимагають повних пояснень.

«Ми глибоко стурбовані цим явним зловживанням владою, – заявила директорка AP зі зв'язків зі ЗМІ Лорен Істон. – Схоже, це приклад того, як журналістів переслідують через те, що вони виконують свою роботу, що є порушенням Першої поправки [до Конституції США]».

У своїй заяві Митна та прикордонна служба США не дали конкретних коментарів щодо розслідування, зазначивши, що «перевірки та дізнання, у тому числі проведені Підрозділом, що опікується порушеннями в мережах, суворо регламентуються добре відпрацьованими протоколами та передовою практикою». У заяві йдеться, що відомство «не проводить розслідувань щодо окремих осіб, не маючи на те законних підстав».

Джеффрі Рембо живе у Сан-Дієго, де володіє кафе. Один із його співробітників сказав, що Рембо недоступний для коментарів.

Це не перший випадок, коли федеральна влада використовує свої повноваження для вивчення контактів журналістів та інших осіб.

Раніше цього року Міністр юстиції США Мерік Гарланд офіційно заборонив прокурорам вимагати дані про контакти журналістів під час розслідування витоків – з невеликими винятками, - це зміна політики відомства, що існувала довгі роки. На цей крок Мін'юст пішов після повідомлень про те, що за президента Дональда Трампа відомство запитувало дані щодо журналістів, членів Конгресу від Демократичної партії, їхніх помічників, а також колишнього радника Білого дому Дона Макгана.

За адміністрації Барака Обами федеральні слідчі таємно отримували дані про розмови через мобільні та домашні телефони деяких журналістів та редакторів Associated Press.

Використання баз даних Джеффрі Рембо та його підрозділом було більшим, ніж було відомо раніше. Генеральний інспектор передав справи про неприпустиме використання урядових баз даних та надання неправдивих свідчень слідчим, але Мін'юст відмовився притягувати Рембо та двох інших співробітників Міністерства внутрішньої безпеки до відповідальності.

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