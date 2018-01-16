Японців помилково попередили про запуск ракети з КНДР в їхньому напрямку

Громадська телекомпанія NHK розповсюдила повідомлення в режимі онлайн і через додаток для мобільних телефонів





Ще одне помилкове попередження про наступаючий ракетний удар з Північної Кореї було зроблено у вівторок - на цей раз в Японії.



Громадська телекомпанія NHK розповсюдила повідомлення в режимі онлайн і через свій додаток для мобільних телефонів, в якому говорилося, що «Північна Корея, ймовірно, запустила ракету», і закликала людей сховатися або під землею, або всередині будівель.



Через декілька хвилин NHK випустила ще одне повідомлення, в якому ведучий вибачився і сказав, що попередження про ракетний удар було помилкою.



Мешканці Азійсько-Тихоокеанського регіону живуть в умовах постійного стресу - Північна Корея не припиняє випробувань ядерної і балістичної зброї, а войовнича риторика між американським і північнокорейським лідерами продовжує наростати.



Помилкове попередження в Японії пролунало через кілька днів після того, як на Гаваях було зроблено аналогічне оголошення, що викликало паніку серед місцевих мешканців.

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