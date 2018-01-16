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Японців помилково попередили про запуск ракети з КНДР в їхньому напрямку

  • Голос Америки
Japan's public broadcaster NHK's false alarm about a North Korean missile launch which was received on a smart phone is pictured in Tokyo, Jan. 16, 2018.

Громадська телекомпанія NHK розповсюдила повідомлення в режимі онлайн і через додаток для мобільних телефонів



Ще одне помилкове попередження про наступаючий ракетний удар з Північної Кореї було зроблено у вівторок - на цей раз в Японії.

Громадська телекомпанія NHK розповсюдила повідомлення в режимі онлайн і через свій додаток для мобільних телефонів, в якому говорилося, що «Північна Корея, ймовірно, запустила ракету», і закликала людей сховатися або під землею, або всередині будівель.

Через декілька хвилин NHK випустила ще одне повідомлення, в якому ведучий вибачився і сказав, що попередження про ракетний удар було помилкою.

Мешканці Азійсько-Тихоокеанського регіону живуть в умовах постійного стресу - Північна Корея не припиняє випробувань ядерної і балістичної зброї, а войовнича риторика між американським і північнокорейським лідерами продовжує наростати.

Помилкове попередження в Японії пролунало через кілька днів після того, як на Гаваях було зроблено аналогічне оголошення, що викликало паніку серед місцевих мешканців.

Дивіться також: Хто винен у розсилці помилкового повідомлення про балістичну тривогу на Гаваях?

Хто винен у розсилці помилкового повідомлення про балістичну тривогу на Гаваях? Відео
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