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У Москві заарештували американського музиканта за звинуваченням у торгівлі наркотиками
Держдеп США підтвердив затримання у Москві американського громадянина Тревіса Майкла Ліка за звинуваченням у торгівлі наркотиками.
Його появу в суді показали на російському державному телебаченні. Невідомо, чи був у Ліка адвокат, пише Reuters. Під час винесення обвинувачення були присутні працівники посольства США.
"Коли громадянина США затримують за кордоном, Департамент намагається якнайшвидше отримати консульський доступ і працює над наданням усієї відповідної консульської допомоги, - повідомив речник Департаменту для Reuters. - Ми продовжуватимемо уважно стежити за справою".
51-річний Лік, американський музикант і колишній десантник, раніше був автором пісень і музикантом російської рок-групи LoviNoch. Він приїхав до Москви і працював учителем англійської мови та допомагав перекладати пісні для російських груп.
Московський суд вирішив залишити його під вартою до 6 серпня. Раніше російський телеканал показав його затримання, де він лежав на підлозі в спідній білизні із зачепленими за спиною руками. Канал заявив, що в квартирі Ліка "знайшли підозрілу речовину", йому може загрожувати до 12 років позбавлення свободи.
У грудні минулого року американську баскетболістку Брітні Грайнер звільнили після обміну ув’язненими. Раніше її засудили до дев’яти років колонії за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин - Вашингтон назвав цей вирок "надмірним і невідповідним".
Пол Вілан, колишній морський піхотинець США, відбуває 16-річний термін у російській виправній колонії після того, як його засудили за звинуваченнями в шпигунстві, які Вашингтон також вважає фальсифікацією.
Репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, громадянина США, заарештували в березні за звинуваченнями в шпигунстві, які він, газета і Вашингтон заперечують.
У статті використано матеріали Reuters
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Все більше росіян знаходять притулок у Тбілісі. Як їх приймає Грузія?
Бар на даху Koshini пропонує місцеве вино та приголомшливий вид на Тбілісі. Клієнтура, яка п'є коктейлі, не модна місцева молодь, а росіяни.
"Люди тут бачать різницю між російським урядом і народом", — каже 30-річний Алексабд Клабуков із Санкт-Петербурга, який прибув сюди невдовзі після того, як війська його країни вторглися в Україну.
"Я не погоджувався з війною, — каже Клабуков і додає, — я відчуваю, що мені тут раді".
Антиросійські графіті, що вкривають вулиці Тбілісі, розповідають складнішу історію стосунків між двома країнами та народами. Грузини сприйняли нещодавній наплив росіян, таких як Клабуков, неоднозначно, віддзеркалюючи загальне уявлення країни про Росію.
Потепління відносин між правлячою партією "Грузинська мрія" та Москвою різко контрастує з непохитними проукраїнськими настроями на вулицях. Незважаючи на те, що уряд Грузії твердо заявляє про приєднання до Європейського Союзу та НАТО — цілі, які рішуче підтримує більшість грузин — уряд нарощує економічні зв’язки з Росією. А аналітики та критики кажуть, що Грузія відходить від мрії про ЄС.
"Ми перебуваємо під величезним тиском і є великий, великий ризик нападу", — каже депутат від "Грузинської мрії" Ніколоз Самхарадзе, пояснюючи "прагматичну" позицію своєї партії щодо сусідньої країни. - Тому ми повинні йти по дуже тонкій лінії".
Безліч критиків партії бачать речі інакше. Деякі також припускають, що засновник "Грузинської мрії", колишній прем’єр-міністр Бідзіна Іванішвілі, який заробив значну частину своїх статків в Росії, ймовірно, веде країну до Москви.
У партії категорично заперечують будь-яку причетність Іванішвілі, який формально пішов з політики у 2021 році. "Грузинський уряд обрав російську сторону, — каже Георгій Вашадзе, голова опозиційної партії "Розбудовник стратегії". - Публічно "Грузинська мрія" каже, що вони прозахідні. Але їхні дії є антизахідними та проросійськими".
Підтримка України
Присутність Росії очевидна за 100 кілометрів від столиці, де спостерігачі ЄС допомагають підтримувати стабільність. Російська вантажівка з вантажами їде звивистою дорогою до села Хурвалеті, розрізаного навпіл попереднім вторгненням Кремля.
В 2008 році Грузія билась і програла у короткій війні, яка зашкодила дипломатичним відносинам з Росією. Сьогодні 20% території Грузії, включаючи половину Хурвалеті, контролюють підтримувані Москвою сепаратисти.
Самхарадзе з "Грузинської мрії" під час війни був підлітком. "Як покоління, яке виросло з цим, ми відчуваємо відповідальність запобігти будь-якому подібному сценарію", — каже він, пояснюючи обережну позицію своєї партії щодо Москви.
Але в селищі Церовані, де перебували тисячі грузин, переміщених через той конфлікт, Нана Чкареулі з Південної Осетії робить інший висновок. Вона все ще мріє, що її регіон зрештою повернеться під владу Грузії.
Але не завдяки Росії. "Кожен день ми підтримуємо Україну і спостерігаємо за тим, що відбувається, — каже Чкареулі. - Якщо Україна виграє, у нас буде більше шансів. Якщо ні, у нас не буде шансів".
Деякі росіяни тут також підтримують Київ. Приблизно 100 000 приїхали до Грузії після війни в Україні з ділових чи політичних причин. Інші прибули у попередні роки, вважаючи країну надійним притулком від дедалі більш репресивного Кремля.
"Грузія - центр спільноти політичних емігрантів", — каже Єгор Куроптєв, який прибув до Тбілісі майже десять років тому. Сьогодні він очолює представництво фонду "Вільна Росія" на Південному Кавказі, який підтримує російських політичних емігрантів.
Як і Клабуков з бару Кошині, він каже, що грузини здебільшого добре ставилися до них, хоча стосунки зіпсувалися на початку минулого року.
Коли російські емігранти почали приєднуватися до антивоєнних демонстрацій у Тбілісі, справи пішли на краще, каже Куроптєв.
"Грузини побачили, що вони не монстри, — каже він про російських переселенців, — вони нормальні".
Не всі поділяють цю думку. Графіті на стінах і тротуарах Тбілісі, закликають росіян залишити місто, а їх лідеру, Путіну, дають кольорові прізвиська. Хоча російські переселенці влили мільйони в економіку Грузії, вони також підняли ціни, що спричинило невдоволення серед місцевих. На чорноморському курорті Батумі елітні багатоповерхівки розміщують оголошення про продаж квартир російською мовою.
"Багато росіян тут пропутінські, — стверджує Іркалі Міріанашвілі, ІТ-фахівець із Тбілісі, висловлюючи одну популярну підозру. - Якщо їх тут буде багато, це буде небезпечно для Грузії. Ми маленька країна".
Прибутки з війни
Після вторгнення в Україну Росія стала одним із головних торгових партнерів Грузії. У лютневому звіті Transparency International Georgia йдеться, що минулого року країна заробила 3,6 мільярда доларів через грошові перекази, туризм та експорт з Росії — утричі більше, ніж у 2021 році.
Проте люди більше підтримують розмежування. Вересневе опитування американської некомерційної організації Міжнародний республіканський інститут показало, що більшість грузин вважають Росію найбільшою політичною та економічною загрозою для своєї країни. Приблизно половина з підозрою ставиться до потепління відносин Тбілісі з Москвою. Навпаки, опитування показують масову підтримку приєднання до ЄС.
Минулого року ЄС надав статус кандидата Україні та Молдові, але не Грузії, поставивши натомість десяток умов, які повинен виконати уряд. Брюссель має намір оцінити прогрес Грузії до кінця цього року. Спостерігачі сумніваються в тому, що Тбілісі виконав більшість умов. Натомість останні події свідчать про те, що Грузія може рухатися у протилежному напрямку.
У березні тисячі грузин протестували проти законодавства, яке вимагає від ЗМІ та неурядових груп реєструватися як так звані "агенти іноземного впливу", якщо 20% або більше їхніх коштів надходять із іноземних джерел. Уряд зрештою відмовився від законопроекту, який, на думку критиків, повторював заходи Росії із придушення громадянського суспільства.
Відновлення прямих рейсів з Москви до Тбілісі минулого місяця викликало нові протести. Самхарадзе з "Грузинської мрії" каже, що Москва мала намір "зменшити" шанси Грузії на отримання кандидата в ЄС. Однак він не пояснив, чому Тбілісі погодився на рейси, які, як і очікувалося, викликали критику ЄС.
"Єдине, про що вони дбають, — це залишитися при владі", — каже Георгій Мелашвілі, голова неурядової групи Європейсько-Грузинський інститут, про правлячу партію, яка, тим не менш, залишається популярнішою за роздроблену опозицію.
"Вони зроблять буквально все, щоб зберегти свою владу над країною, включаючи спроби зберегти добрі відносини з Росією", - додає він.
Іраклій Порчхідзе, віце-президент Грузинського інституту стратегічних досліджень у Тбілісі, також описує дії правлячої партії як спроби "утримати владу".
"Їхнє серце не з Україною, і це може бути стратегічною помилкою", – каже він про "Грузинську мрію". Це буде особливо актуально, якщо підтримуваний Заходом Київ виграє війну.
"Черга в Радбез ООН стоїть до 51-го року", – Сергій Кислиця. Відео
"Ви не повірите, черга в Радбез стоїть до 51-го року. Якщо я не помиляюся, на виборах у 51-му році вже висунула свою кандидатуру Естонія… Україна теж висунула свою кандидатуру, вибори будуть майже через чверть століття", – посол України в ООН Сергій Кислиця
Столтенберг, який йде з посади цього року, зустрічається з Байденом в понеділок
ВАШИНГТОН — Президент США Джо Байден зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Білому домі в понеділок. Столтенберг завершує свою каденцію на посаді генсека НАТО і конкуренція між його ймовірними наступниками посилюється.
Білий дім заявляє, що офіційний порядок денний зустрічі передбачає обговорення майбутнього липневого саміту альянсу у литовському Вільнюсі. Без сумніву, центральним буде питання про те, хто наступним керуватиме НАТО в цей складний період 74-річної історії Альянсу.
Повноваження Столтенберга, колишнього прем’єр-міністра Норвегії, подовжували тричі з часу його вступу на посаду в 2014 році. У лютому речник генсека заявив, що Столтенберг піде з посади в жовтні, після завершення теперішнього терміну.
Загалом високі оцінки отримала політика Столтенберга з управління складними трансатлантичними відносинами за президентства Дональда Трампа у США, включаючи питання витрат на оборону європейських союзників по НАТО, виведення сил НАТО з Афганістану в серпні 2021 року та реакції Альянсу на вторгнення Москви в Україну.
Його точка зору щодо наступника є важливою і, очікується, що Байден з ним радитиметься. "Багато хто питатиме в нього про те, хто саме найкраще наслідуватиме його політику", - каже Голосу Америки Ендрю Гайд, старший науковий співробітник Центру Стімсона. Той, хто змінить Столтенберга, зіткнеться з важким завданням — забезпечити безпеку мільярда людей у 31 країні та військове зміцнення без того, щоб конфлікт поширився на територію члена НАТО, що змусило б включити принцип колективної оборони альянсу в рамках статті 5 і потенційно призвело б до Третьої світової війни.
Вимога консенсусу
Генерал США традиційно є Верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі, але посаду керівника НАТО традиційно обіймає європеєць, хоча такої вимоги немає в статуті.
Формалізований процес також відсутній, і кандидати не оголошують, що балотуються на посаду. Відбір здійснюється на основі консенсусу, який досягається здебільшого через дипломатичні канали.
Сполучені Штати як найбільший донор відіграють ключову роль — тому нещодавно до Овального кабінету завітали два претенденти. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зустрілася з Байденом у Білому домі минулого понеділка. Вона вважається фаворитом; однак її обрання означатиме, що третій поспіль генеральний секретар представлятиме північну країну.
Ще одна потенційна перешкода полягає в тому, що Данія вже давно не дотримується мінімальної позначки 2% витрат на оборону. У грудні її уряд ввів план досягнення цілі НАТО до 2030 року, а нещодавно збільшив військову допомогу Україні.
Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак відвідав Вашингтон через кілька днів після Фредеріксен з широкою програмою, яка включає лобіювання кандидатури міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса на посаду.
Британія надає більше військової допомоги Україні, ніж будь-яка інша країна після США, є впливовою. І як один із перших міністрів оборони, який надав летальну допомогу Україні, Воллес добре відомий серед Альянсу.
Проте з 13 керівників НАТО в історії троє були британцями. Байден відповів ухильно, коли його запитали, чи настав час для ще одного. "Можливо. Побачимо", — сказав він під час спільної прес-конференції з Сунаком у четвер.
Усі, хто займав цю посаду з 1952 року, були чоловіками.
Балотуватимуться, ймовірно, декілька жінок
Відчувається, що настав час обрати жінку-лідера, каже Гайд. У зв’язку з російською війною, "існує відчуття, що це має бути хтось зі Східної Європи", додав він.
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас і її литовська колега Інгріда Шимоніте відповідають обом вимогам. Однак деякі оглядачі стверджують, що призначення лідером представника від однієї з балтійських країн, які зазвичай налаштовані проти Росії, Москва може сприйняти як провокація.
Президентка Словаччини Зузана Чапутова та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн з Німеччини можуть розглядатись як кандидати. Так само віце-прем’єр-міністр Канади Христя Фріланд, хоча їй може завадити її українське походження. Іншим претендентом називають прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. І
Також існує ймовірність того, що союзники переконають Столтенберга ще раз продовжити перебування на посаді. Очікується, що питання про те, хто буде наступним генсеком НАТО, буде вирішено до липня, коли лідери групи зустрінуться у Вільнюсі.
SIPRI про ядерні арсенали в світі: «рухаємося до одного з найнебезпечніших періодів в історії людства»
Ядерні держави – США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея й Ізраїль – у міру погіршення геополітичних відносин нарощують кількість розгорнутих ядерних боєголовок і продовжують модернізувати свої ядерні арсенали. Деякі з них у 2022 році розгорнули нові системи озброєнь з ядерними зарядами чи такі, що здатні їх нести, йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
В оприлюдненому 12 червня документі експерти зазначають, що глобальна безпека 2022 року помітно погіршилася порівняно з тим, що було десять років тому: у світі почастішали війни, збільшилися військові витрати і загострилася проблема продовольчої безпеки.
Окремо експерти виділяють війну Росії проти України, яка посилила конфронтацію між великими державами, що «послабило контроль над озброєннями і зробило дипломатію менш ефективною».
"Ми рухаємося до одного з найнебезпечніших періодів в історії людства, – заявив Ден Сміт, директор SIPRI. – Вкрай важливо, щоб уряди світу знайшли шляхи співпраці, щоб заспокоїти геополітичну напруженість, уповільнити гонку озброєнь і впоратися з погіршенням наслідків екологічної кризи та зростанням голоду у світі".
Згідно зі звітом, США і Росія мають майже 90% ядерної зброї, що є у світі. Близько двох тисяч боєголовок – майже всі вони належать Росії та США – перебували у стані підвищеної боєздатності. Ними були оснащені ракети або вони розміщені на авіабазах стратегічної авіації.
Китай, за даними SIPRI, наростив свій ядерний арсенал із 350 боєголовок до 410. Експерти вважають, що кількість китайських балістичних ракет до кінця десятиліття може зрівнятися з російським чи американським.
Франція продовжувала роботу зі створення атомного підводного човна, оснащеного балістичними ракетами третього покоління. Індія та Пакистан розширювали ядерні арсенали та продовжували розробку нових систем доставки, йдеться у доповіді.
Північна Корея у 2022 році не проводила ядерних випробувань, але здійснила понад 90 пробних ракетних пусків, деякі із запущених ракет можуть оснащуватися ядерними боєголовками, йдеться в доповіді.
Повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року держави, яка володіє ядерною зброєю, до сусідньої країни, яка такою зброєю не володіє, призвело до значних збоїв у двосторонній і багатосторонній взаємодії з контролю за ядерними озброєннями, йдеться в доповіді SIPRI.
Окремо у доповіді розглядається припинення діалогу між Москвою та Вашингтоном щодо стратегічної стабільності. Росія, яка погрожувала застосувати ядерну зброю у війні проти України, у лютому заявила, що припиняє участь у договорі СНО-3. Сполучені Штати припинили відправлення Росії повідомлень, як вимагає договір.
Як зазначається у доповіді, світові військові витрати у 2022 році зростали восьмий рік поспіль і перевищили два трильйони двісті мільярдів доларів, що є найвищим рівнем, який коли-небудь зафіксував Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру.
При цьому основний вплив на зростання військових витрат справила війна Росії проти України. Найбільше витратили США – 877 мільярдів доларів або 39% від оборонних витрат у світі. Найстрімкіше зростання витрат на військові потреби показала Європа – на 13% за рік, що стало максимальним значенням з часів Холодної війни. Оборонні витрати Росії, незважаючи на санкції, зросли торік приблизно на 9,2% до 86 з половиною мільярдів доларів.
Власні військові витрати України зросли більш ніж у сім разів – до 44 мільярдів доларів, показавши рекордне зростання витрат на оборону будь-якої країни, зафіксоване SIPRI.
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