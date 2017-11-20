У південному районі Атлантичного океану продовжуються пошуки аргентинського підводного човна

Супутниковий телефонний дзвінок, зареєстрований протягом вікенду під час операції пошуків аргентинського підводного човна, не надійшов з нього. Про це заявив у понеділок представник ВМС Аргентини. Це позбавляє надії на те, що дзвінок надійшов від когось із 44-членного екіпажу човна.

Телефонний зв’язок зареєстровано в суботу. Однак з підводного човна San Juan востаннє отримано сигнал у середу минулого тижня, сказав представник ВМС Енріке Бальбі. Виявлено також, що під час цього телефонного контакту повідомлено про механічну проблему, в результаті чого командуванню півдводного човна наказано повернутися до Мар-дель-Плати.

Ці сім дзвінків не мали жодного відношення до супутникового телефонного дзвінка з підводного човна San Juan, сказав Бальбі.

Штормова погода ускладнює пошуки підводного човна, який пропав у південному районі Атлантичного океану.

Понад десять суден і літаків із семи країн, у цьому числі з Аргентини, США, Великобританії, Чилі й Бразилії, приєдналися до пошуково-рятувальних операцій.

Однак органи влади ведуть операції переважно з повітря, тому що шторми роблять пошуки із суден складними.

Серед членів екіпажу є перша жінка-офіцер Еліана Кравчик.

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