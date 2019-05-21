Прикордонники взяли участь у зйомках «кіно» про небезпеку нелегального перетину кордону

П’ята дитина померла, перебуваючи під опікою Державної митної та прикордонної служби США. Це – 16-річний хлопець, який самостійно перетнув кордон зі штатом Техас. Причина смерті залишається невідомою. Президент Трамп написав у своєму Твіттері, що він розчарований тим, що Мексика нічого не робить, аби зупинити потік нелегальних іммігрантів через південний кордон зі Сполученими Штатами.

Прикордонники ж говорять: потік іммігрантів є настільки великий, що вони не можуть з ним впоратися, а сама подорож через кордон зі США є надзвичайно небезпечною. Аби донести цю думку вони найняли акторів та запросили пресу, щоби наочно продемонструвати, чим загрожує нелегальний перетин кордону.

У місті Тусон, штат Аризона, прикордонники звітують про затримання понад ста тисяч іммігрантів, які незаконно перетнули кордон у березні та квітні, включно із цілими родинами.

«Дуже тривожно бачити групи з родин, які перетинають кордон у небезпечних місцях», - говорить місцевий прикордонник Денієль Гернандез.

Прикордонна служба найняла акторів, які зіграли нелегалів, що перетинають кордон у небезпечних місцевостях за допомогою контрабандистів. Все це вони роблять перед телевізійними камерами, аби донести цю інформацію до майбутніх мігрантів. У камуфляжі, взутті із підошвами із м’якої тканини, щоб замести сліди, та із ідентичними чорними каністрами із водою вони рухаються через пустелю, ховаючись від правоохоронців.

Деякі подорожують у критому кузові вантажівки, без кондиціонера, температура в якому сягає 45 градусів за Цельсієм.

«Ми хочемо надіслати сигнал, що подорож із дітьми надзвичайно небезпечна, особливо для дітей, і ми хочемо цьому запобігти», - пояснює консул Гватемали в Аризоні Оскар Паділа.

Прикордонники кажуть, що багато мігрантів насправді розуміють, наскільки небезпечною є ця подорож, але роблять це все одно. Позаду вони лишають насилля та злидні.

Ми хочемо надіслати сигнал, що подорож із дітьми надзвичайно небезпечна, особливо для дітей, і ми хочемо цьому запобігти.

Франклін Ґарсіа та його син так прийшли у США із Гондурасу.

«Ми перетнули кордон зі штатом Каліфорнія. Так, ми прийшли одні. Це було надзвичайно важко. Часом ми були дуже голодні, але в нас була вода», - розповідає чоловік.

Ґарсіа із сином - одні із тисяч мігрантів, що нелегально перетнули кордон зі США. Прикордонники кажуть, що їм бракує ресурсів впоратися із потоком іммігрантів та наслідками гуманітарної кризи.

«Вони з’являються без попередження. Це просто стається. Ми маємо серед ночі заарештувати групу мігрантів з 400 людей. У служби дуже мало часу на підготовку. Ми маємо пом’якшувати наслідки гуманітарної кризи якомога швидше. Але це дуже складне завдання, бо воно вимагає багато ресурсів і ми змушені забирати ресурси в інших правоохоронних органів», - говорить прикордонник Денієль Гернандез.

Прикордонники у штаті Аризона підкреслюють: нелегальний перетин кордону – це бізнес із мільярдними прибутками, які йдуть у кишеню контрабандистів та картелів.

Дивіться також: Американець об’їхав усі 419 національних парків США і поділився враженнями. Відео