План передачі Криму Росії нардеп Артеменко вручив просто в руки шпигуну США - видання Buzzfeed

По суті його називали ледь не російським шпигуном. Насправді він таки шпигун, але американський

Фелікс Сатер, за допомогою якого український нардеп Андрій Артеменко намагався передати до адміністрації Трампа пропозиції щодо мирного вирішення конфлікту в Україні, багато років працює з американською розвідкою і допоміг уряду США відстежувати терористів та злочинців.

Сатер до нині продовжує співпрацювати із ФБР та Мін'юстом США. Про це йдеться у розлогому матеріалі популярного американського видання Buzzfeed.

"У розслідуванні щодо зв'язків Трампа з Росією постійно виринає ім'я Фелікса Сатера. У численних статтях його називають колишнім бізнес партнером Трампа, засудженим біржевим спекулянтом, народженим в СРСР. Він працював у Росії, намагався пробити для Трампа угоду в Москві, він навіть допоміг з планом мирного врегулювання в Україні, який відповідає інтересам Путіна. По суті його називали ледь не російським шпигуном. На справді він таки шпигун, але американський", - пише видання.

Як раніше повідомляла українська служба Бі-Бі-Сі, на початку минулого року Андрій Артеменко через американських посередників, зокрема екс-радника Дональда Трампа Майкла Флінна, передав адміністрації США план вирішення конфлікту на Донбасі. У передачі пропозиції американському президенту також брали участь бізнесмен Фелікс Сатер та юрист Майкл Коен. Згадана у статті і роль колишнього керівника кампанії Трампа Пола Манафорта.

Документ передбачав скасування санкцій щодо Росії, виведення російських військ з Донбасу та проведення референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на 50 чи 100 років.

У виданні, спираючись на свідчення Сатера під присягою у Конгресі та численні джерела, наголошують, що змогли підтвердити наступні елементи шпигунської біографії Сатера.

Він отримав персональні номери супутникових телефонів Бін Ладена перед нападом на США у 2001-му році та допоміг із вербовкою шпигуна у верхівці терористичного угрупування Талібан.

У 2004-му він переконав високопосадовця російської розвідки передати ім'я та фото північнокорейського військового, який закупав обладнання для створення ядерної зброї.

Надав розвідці США інформацію про можливі замахи на колишнього президента США Джорджа Буша молодшого та державного секретаря Коліна Пауела.

Він працював під прикриттям на Кіпрі та у Стамбулі у 2005-го та допоміг із арештом російських та українських кіберзлочинців.

Як розповів виданню сам Сатер, Артеменко попросив його сприяти проведенню зустрічі для обговорення пропонованого мирного плану тому, що обоє були учасниками переговорів щодо потенційної енергетичної угоди. Сатер, як відзначає Buzzfeed, був не проти допомогти встановленню миру, якщо це могло сприяти його потенційному партнеру.

Кінець війні. Людей більше не будуть вбивати. Прекрасна ситуація

"Кінець війні. Людей більше не будуть вбивати. Прекрасна ситуація", - пояснив власні мотиви допомогти Артеменку Сатер.

Як розповідає видання, на запрошення Сатера із Артеменком зустрівся адвокат Трампа, Майкл Коен. Останній розповів Buzzfeed, що після зустрічі викинув переданий йому план.

Після оприлюднення інформації про план Артеменка, його було виключено зі складу фракції у ВР Радикальної партії Олега Ляшка, а прокуратура Автономної Республіки Крим, що тепер базується в Києві, відкрила кримінальне провадження за підозрою народного депутата України Андрія Артеменка в державній зраді (інформація Цензор.нет).29 квітня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Андрія Артеменка.

Я думав, що від цього виграють усі. А виявилось, що я сам програв

Сам Сатер та переданий ним план буцімто фігурує у розслідуванні спеціального прокурора США Мюллера щодо обставин втручання Росії у американську політику.

"Я думав, що від цього виграють усі. А виявилось, що я сам програв", - підсумував власні думки про досвід із планом Артеменка Фелікс Сатер.

Дивіться також: Трамп критикам закону щодо тарифів: Я захищаю інтереси американських виробників