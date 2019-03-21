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Андерс Аслунд про заяву Луценка: «До нього взагалі немає довіри». Відео

Андерс Аслунд про заяву Луценка: «До нього взагалі немає довіри». Відео
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«До нього взагалі немає довіри».

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Андерс Аслунд, економіст і експерт "Атлантичної Ради", прокоментував заяву Луценка

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