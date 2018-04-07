Чоловік в'їхав фургоном у натовп у Німеччині – кілька загиблих, 30 поранених

Чоловік в’їхав фургоном у групу людей, що сиділи столами на вулиці поруч із популярним рестораном у центрі старого міста Мюнстер у західній Німеччині в суботу, убивши декілька з них, перш ніж покінчити з життям, повідомила поліція.

«Є кілька загиблих», – сказала прес-секретар поліції, додавши, що кілька з травмованих перебувають у критичному стані. Представник поліції повідомив, що близько 30 осіб отримали травми.

Джерело з органів безпеки додало: «Сценарій такий, що не можна відкинути, що це навмисна атака».

Масова щоденна газета Bild повідомила в своєму інтернет-виданні про те, що в результаті інциденту загинуло троє людей.

Цей інцидент трапився через рік після того, як внаслідок атаки вантажівкою у Стокгольмі загинуло 5 людей, і нагадав про атаку вантажівкою в грудні 2016 року в Берліні, в результаті якої загинуло 12 людей.

Тоді Аніс Амрі, туніський емігрант із ісламістськими зв'язками, викрав вантажівку 19 грудня 2016 року, вбив водія, а потім розігнав машину на багатолюдному ринку, вбивши ще 11 людей і поранивши десятки інших.

Дивыться також: Нові санкції США – проти наближених до Путіна олігархів