Кубинці, росіяни чи цикади – хто «скоїв атаки» на дипломатів США на Кубі?

Що сталося з агентами ЦРУ в Гавані? Виявляється, ніхто справді не знає

Наприкінці 2016 року, коли Сполучені Штати та Куба перебували в процесі потепління відносин, агенти Центрального розвідувального управління, які працювали дипломатами в посольстві США в Гавані, почали зауважувати щось дивне.

Це «щось» могло бути акустичною атакою, або ні. Її могли скоїти кубинці, росіяни, венесуельці або будь-яка інша країна, з якою відносини США не найкращі.

Про це пише видання The Atlantic з посиланням на доповідь, опубліковану в ProPublica. Автори доповіді спілкувалися з близько 30 чиновниками в різних країнах і вивчали «засекречені урядові документи». Вони прийшли до висновку, що ніхто не має ні найменшого поняття, що дійсно сталося в Гавані.

Відомі досі факти: У листопаді 2016 року, новоприбулий в Гавану з сім’єю американський чиновник чув дивний гучний шум. Щось подібне до звуків цикад чи комах, але дуже гучний, і можливо занадто «механічний». У грудні, молодий чоловік чув це саме – і почав виявляти симптоми захворювання. У березні ці два чоловіки розповіли один одному про те, що чули. Невдовзі після цього, старший дипломат і його дружина почали отримувати медичну допомогу, страждаючи від втрати слуху та інших проблем.

Вкінці березня, американцям на Кубі нарешті сказали, що відбувається з деякими колегами. Інформація розповсюдилася по острові. До місяця 80 американців, у тому числі дипломати і члени їх сімей, зверталися до лікарів за професійною допомогою. Інформація поширилася на канадців, які також шукали лікарських порад.

Старший дипломат і його дружина та «22 інших американців і 8 канадців виявляли низку симптомів, подібних до струсу мозку – від головних болів та нудоти до втрати слуху».

Зверніть увагу щодо різниці у кількості американців, які були в лікаря (80) і кількості, кому діагностували симптоми (22).

Крім цього, слідчі ФБР не знайшли жодних доказів що, «щось» сталося, незважаючи на те, що вони працювали на місці «інцидентів».

У приватних розмовах агенти ФБР наголошували на співпраці кубинського уряду із слідчими.

Отож у слідчих виникають запитання – чи справді сталася атака, що викликала масову істерію, коли інформація поширилася? Чи все це тільки масова істерія? Чи все - дійсно атака? Чи…що?

Сама суть проблеми полягає в тому, що ніхто не чув про існування такої акустичної зброю або не готовий свідчити про це.

Правда, на ринку вже пропонується зброя відома як «акустичні прилади далекої дії». Їх у певних випадках поліція використовує проти демонстрантів. Але звук дуже, дуже, дуже голосний, - зазначають експерти, - і цілком ясно, що це може спричинити пошкодження слухових органів.

«Загадкові» захворювання американських дипломатів на Кубі зовсім не те. Деякі повідомляли про голосні звуки, подібні до цикад. Інші – нічого не чули. Деякі чули ці звуки в готелях, інші гості нічого не чули.

Отож, незважаючи на те, що ніхто справді точно не знає, що сталося і, чи взагалі «щось» сталося, справа «акустичних атак» є в центрі аргументів, щоб відмінити зміни, які запровадила адміністрація Обами для потепління відносин між країнами.

Адміністрація Трампа тепер використовує ці «атаки» на американців на Кубі як причину для охолодження відносин. За словами сенатора США Марко Рубіо, зовсім не можливо, щоб людина могла скоїти таку кількість атак, із застосуванням такої технології, без відома кубинців. «Або вони самі це зробили, або знають, хто відповідальний», - заявив Рубіо.

Але, якщо жодне американське відомство – ЦРУ, Держдепартамент чи ФБР – не знає хто, чи «що» несе відповідальність, і чи взагалі «щось» сталося, чого можна вимагати від кубинського уряду?

Тож - загадка залишається загадкою до чергового розслідування.

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