Накопичення Росією військових сил в Україні та навколо неї стане темою розмови міністра оборони США з НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок вирушить у міжнародне турне, під час якого він зустрінеться з військовими та урядовими лідерами у Бельгії, Польщі та Литві, повідомив Пентагон.

Як заявив напередодні речник Пентагону Джон Кірбі, у Бельгії міністр оборони США зустрінеться з міністрами оборони країн-членів НАТО та керівництвом Альянсу, щоб обговорити "накопичення Росією військових сил всередині України та навколо неї". Кірбі, як видається, не надав додаткової інформації. "Голос Америки" звернувся до Міноборони США за уточненням.

У вівторок, повідомляє "Українська правда", Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях помічено збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління ЗС РФ. У ГУР також заявили про здійснення на окупованій території заходів з комплектування особовим складом військових підрозділів.

Раніше ГУР повідомляло, що "противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону".

Раніше американські ЗМІ повідомили, що супутникові знімки вказують на продовження посилення Росією сил у Криму, на Заході Росії та Білорусі.

За словами речника Пентагону, у США не вважають, що Путіним вже ухвалене остаточне рішення щодо наступу на Україну.

Як повідомляється, у Польщі Остін зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою та міністром національної оборони Маріушем Блащаком, щоб обговорити з ними питання «зміцнення двосторонньої співпраці у сфері безпеки та поглиблення польсько-американського партнерства.

Остін також відвідає Литву, де зустрінеться з президентом Гітанасом Науседою та іншими представниками керівництва країни, «щоб підтвердити, що Сполучені Штати підтримують Литву, спільно працюючи над зміцненням збройних сил Литви і продовжуючи стояти пліч-о-пліч проти погроз і супротивників для просування спільних інтересів і цін », йдеться у повідомленні.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", "Української правди", CNN.