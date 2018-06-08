Австрія закриє мечеті та видворить іноземних імамів, яких фінансують з-за кордону

Правого напрямку австрійський уряд планує закрити сім мечетей і може видворити десятки імамів. Як сказано, це заходи проти радикального ісламу і фінансованих іноземцями релігійних груп. Проте Туреччина назвала ці заходи расистськими.

Коаліційний уряд – альянс консервативних і ультраправих сил – прийшов до влади незабаром після міграційної кризи в Європі та обіцянок запобігти дальшому напливу і встановлення обмежень для іммігрантів і біженців.

Ці кроки зроблено після прийняття у 2015 році «закону про іслам», який заборонив іноземне фінансування релігійних угруповань і створення обов’язку для мусульманських організацій, щоб вони мали «в основному позитивний погляд на австрійську державу та суспільство».

«Паралельні суспільства політичного ісламу і тенденції до радикалізації не можуть мати місця в нашій країні», сказав канцлер Себастіан Курц, який на попередній посаді міністра інтеграції зробив усе, щоб було прийнято закон про іслам.

Ультраправих поглядів заступник канцлера Гайнц-Кристіан Штрахе, який стояв поруч канцлера та двох інших посадовців, заявив на прес-конференції: «Це лише початок».

Австрія, населення якої нараховує 8,8 мільйона мешканців, має приблизно 600 тисяч мусульман, більшість яких або турки, або мають родини турецького походження.

Представник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявив, що нова політика є частиною «ісламофобської, расистської і дискримінаційної хвилі» в Австрії.

«Ідеологічно забарвлені практики австрійського уряду порушують загальні юридичні принципи, політику соціальної інтеграції, права меншин і етику співіснування», написав на сторінці Twitter Ібрагім Калін.

Міністри на прес-конференції заявили, що до 60 імамів, які належать до Турецько-ісламського союзу культурно-соціальної співпраці в Австрії (ATIB), організації, що втримує тісні зв’язки з турецьким урядом, можуть бути видворені з країни або їм можуть відмовити у візах на основі того, що вони отримують кошти з-за кордону.

За офіційними даними, ідеться про 40 осіб, справи 11 саме розгядаються, а двом особам уже відмовлено у продовженні візи.

Представник ATIB Ясар Ерсой визнав, що імами отримували кошти від Діанету, турецької державної релігійної організації, але це намагаються змінити.

«Тепер ми працюємо над тим, щоб імами отримували гроші з державних фондів», сказав він радіостанції ORF.

Одна з організацій, яка керує мечеттю у Відні і перебуває під впливом турецької молодіжної організації «Сірі вовки», буде закритою, тому що її діяльність незаконна. Це саме стосується арабсько-мусульманської групи, яка керує щонайменше шістьма мечетями, сказано в урядовій заяві.

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