Трамп і Байден засудили тероризм після нападів у Відні, де поліція проводить обшуки

Австрійський уряд назвав «ісламістськими терактом» напади, що сталися увечері в понеділок у центрі Відня, в результаті яких є п’ять мертвих.

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер зранку у вівторок повторив заклик до мешканців столиці, щоб вони не виходили на вулиці допоки тривають пошуки можливих причетних.

США стоять з Австрією, Францією та цілою Європою у боротьбі проти терористів включно з радикальними ісламськими терористами.

Негаммер сказав, що поліція раніше затримала одного і застрелила другого нападника, якого опізнали і назвали прихильником так званої «ісламської держави».

Зловмисники стріляли у шістьох місцях зокрема біля синагоги, коли багато людей були у барах і ресторанах перед запровадженням обмежень на роботу громадських закладів у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Підтверджено також загибель двох цивільних жінок і двох чоловіків. Сімнадцять інших людей зазнали поранень.

Свідки кажуть, що озброєні автоматичною вогнепальною зброєю зловмисники стріляли у людей без розбору.

Австрійська поліція повідомила про низку затримань та обшуків.

«Австрія упродовж понад 75 років залишається потужною демократією, зрілою демократією, країною, ознаками якої є цінності і засадничі права зі свободою слова, верховенством закону, а також з терпимістю між людьми. Вчорашній напад є нападом на усі ті цінності», - сказав міністр Карл Негаммер.

Ми усі повинні об'єднатися проти ненависті і насильства.

На новину про напад одразу відгукнулися міжнародні лідери з висловлюваннями підтримки Австрії.

«Наші молитви зараз із людьми у Відні після чергового гидкого терористичного акту в Європі. Ці лихі напади на невинних людей треба зупинити. США стоять з Австрією, Францією та цілою Європою у боротьбі проти терористів включно з радикальними ісламськими терористами», - написав президент США Дональд Трамп у Twitter.

Суперник Трампа на президентських виборах Джо Байден напередодні офіційного дня голосування у США також відгукнувся на події в Австрії, які він назвав «жахливим терористичним нападом» і закликав усіх «об'єднатися проти ненависті і насильства».

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