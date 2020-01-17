Аваков: у понеділок планується створення спільної з посольством США в Україні групи, для розслідування можливого стеження за Йованович

Вже у понеділок МВС планує створити разом зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для розслідування можливого стеження за колишньою послом Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович. Про це в ексклюзивному коментарі Українській службі "Голосу Америки" розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Сьогодні я спілкувався з кількома представниками дипломатичних кіл Сполучених Штатів Америки. Ми маємо спільну мету - захист прав людини та недопущення порушення законодавства України та норм Віденської конвенції про міжнародні зносини. Вже у понеділок ми плануємо створити зі Службою дипломатичної безпеки при посольстві США в Україні спільну групу для з'ясування усіх обставин та неупередженого розслідування цього інциденту", - заявив Українській службі "Голосу Америки" Аваков.

Як відомо, документи, надані американським бізнесменом Львом Парнасом до Конгресу США містять листування між Робертом Гайдом, американським політиком-республіканцем, та Парнасом про можливе спостереження за тогочасною послом США в Україні Марі Йованович.

У четвер у МВС заявили, що Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за такими статтями Кримінального кодексу України: Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, та Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканості приватного життя.

"Україна очікує від Сполучених Штатів Америки на співробітництво у цьому питанні", - заявив Аваков українській службі "Голосу Америки" з приводу запланованого розслідування.

Аваков також відзначив, що МВС "не може залишити без уваги та реакції інформацію опубліковану слідчими Палати Представників Конгресу США про можливі факти порушення законодавства нашої держави".

Відповідь МВС Українській службі "Голосу Америки" також відзначає, що МВС гарантує безпеку та недоторканість дипломатів будь-якої держави на території України.

Раніше оголошення МВС України про розслідування щодо можливого стеження за Йованович викликало велику увагу у США на тлі відсутності реакції правоохоронних органів Америки на інформацію щодо Йованович.

"Неприємно це казати, але це (оголошення про розслідування в Україні - прим. ГА) - більше підтримки, ніж посол Йованович отримує від її власного уряду", - відзначила у Twitter дослідниця дезінформації Ніна Янковіц.

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