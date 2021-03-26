Кількість пасажирів в американських аеропортах, вперше за рік перевищила 1,5 млн - в уряді США застерігали щодо подорожей

Огляд на безпеку в аеропортах США минулої неділі пройшли понад 1,5 мільйона пасажирів, що стало максимальним показником з 13 березня 2020 року, коли США оголосили надзвичайну ситуацію у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Крім того, вже 11-й день поспіль число осіб, які пройшли огляд перевищує 1 мільйон.

Такий високий показник пасажиропотоку за один день, зафіксовано вперше з початку пандемії, повідомляє Управління транспортної безпеки США (TSA).

Авіаційна галузь особливо постраждала від пандемії COVID-19: в 2020 році обсяг авіаперевезень скоротився на 60 відсотків.

Між тим Центри з контролю та профілактики захворювань США на початку місяця наголошували, що на тлі поширення нових штамів COVID-19 варто вдаватись до превентивних кроків, "включно з перенесенням часу подорожі та носінням масок, які добре прилягають".

На даний час в'їзд до США обмежений для негромадян США, які побували в Бразилії, Південній Африці і Китаї.

У багатьох європейських країнах діють обмеження на в'їзд для американців.

Дивіться також: На кордоні США та Мексики збільшився наплив мігрантів: що робить Білий дім для врегулювання кризи?