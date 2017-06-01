Флот США отримав авіаносець ціною в 12,9 мільярдів

Перший з нового класу суперавіаносців - корабель Gerald R.Ford - було офіційно прийнято до флоту США.

USS Gerald R.Ford є першим авіаносцем, спроектованим США за останні 40 років, пише Businessinsider. Цей футуристичний корабель має більшу злітну палубу ніж попередні авіаносці, може містити більше літаків, зброї та авіаційного палива, нову електромагнітну систему запуску літаків та просунутий механізм зупинки.

«Вітаю всіх, хто допоміг привести Форд до цієї історичної події», - сказав контр-адмірал США Браян Антоніо.

На будівництво та випробовування цього корабля було витрачено 12,9 мільярдів доларів і 12 років часу.

Загалом, клас кораблів Ford викликав певну критику через величезні витрати, які за десять років зросли з 27 до 36 мільярдів. В 2015 сенатор Джон Маккейн назвав створення кораблів класу Ford «однією з найбільш видовищних битв через закупівлі в нещодавній історії». Президент Трамп також критикував великі витрати на введення в дію електромагнітної катапульти, яку використовують кораблі класу Ford.

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