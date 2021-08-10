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США можуть намітити відмову від викопного авіапалива на 2050 рік

В адміністрації президента Байдена обговорюють можливість намітити відмову від використання викопного палива літаками на 2050 рік в рамках кампанії щодо боротьби зі зміною клімату, повідомляють знайомі з ситуацією джерела.

Білий дім в останні дні активізував зусилля, спрямовані на трансформацію економіки США, у тому числі і за рахунок інвестицій, орієнтованих на захист навколишнього середовища, і заходів, покликаних стимулювати перехід на електромобілі.

Адміністрація Байдена обмірковує заходи стимулювання для підтримки виробництва екологічного авіаційного палива в приватному секторі, прагнучи усунути викиди парникових газів в авіаційній галузі.

Як розповіли два анонімні джерела, адміністрація розглядає можливість намітити термін переходу на 2050 рік: до цього моменту авіакомпанії повинні будуть повністю перейти на авіаційне паливо з відновлювальних джерел.

У травні BBC відзначили, що хоча у порівнянні із іншими секторами, авіація відповідальна за відносно малу долю парникових викидів (2,5%), її доля зростає найшвидше - на 5% щороку між 2000 та 2019 роками. Як повідомляється у якості альтернативи, або доповнення до викопного палива, у майбутньому можуть ширше використовуватись пальне вироблене із переробленої кухонної олії, викидів промисловості, залишків сільського та лісового господарства, а також синтетичне пальне створене з використанням електромеханічної реакції між водою та вловленим двоокисом вуглецю.

"Якщо світ прагне обмежити глобальне потепління шляхом виконання амбітних скорочень щодо викидів двоокису вуглецю, які зазначно у Паризькій угоді, авіації доведеться у довготерміновій перспективі взагалі відмовитись від викопного палива", - відзначав матеріал BBC.

Напередодні Міжурядова панель ООН зі зміни клімату видала доповідь відповідно до якої мета Паризьких домовленостей - зупинити глобальне потепління на рівні 1,5C - стане недосяжною, якщо не буде вжито масштабних і швидких заходів із зменшення викидів парникових газів.

Автори звіту вказують - кліматична система безумовно постраждала від людського впливу, вплив людини спричинив підвищення температури земної поверхні, а рівень світового океану може піднятись на два метри вже до кінця століття. Нещодавні зміни клімату - «поширені, швидкі та наростаючі».

За словами джерел, обговорення планів щодо авіаіндустрії в адміністрації США ще знаходиться на початковій стадії і подробиць небагато.

США і Європа прагнуть знайти способи стимулювати виробництво і впровадження екологічного авіаційного палива, яке коштує в два-п'ять разів дорожче стандартного реактивного палива.

В адміністрації підтвердили, що зацікавлені у розвитку «зеленого» авіа палива, але не прокоментували і не підтвердили мету щодо 2050 року.

У статті використано матеріали Reuters, BBC.

Дивіться також: Головні висновки нового звіту ООН щодо кліматичних змін

Головні висновки нового звіту ООН щодо кліматичних змін. Відео
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Головні висновки нового звіту ООН щодо кліматичних змін. Відео

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