ЗМІ: Квитки на авіарейси з Москви розпродано. Речник Кремля заперечує, що Путін покинув столицю

Квитки на рейси прямого сполучення з Москви в Тбілісі, Астану і Стамбул розпродані, пишуть ЗМІ.

Як повідомляє німецьке видання Spiegel, існує ймовірність, що московська еліта має намір покинути місто з огляду на повідомлення про наближення військ найманців "Групи Вагнера".

ЗМІ також повідомляють, що карти Google Maps свідчать про перекриття дороги М4 на південь від Москви – за маршрутом, яким їдуть вагнерівці.

У медіа з'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін покинув Москву на літаку, прямуючи у напрямку Санкт-Петербурга. Але речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив це та стверджує, що Путін працює у Москві, інформує видання Independent.

Латвія, Естонія, Грузія, які мають кордон з Росією, заявили, що зміцнили безпеку на кордонах. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі попередила про можливу нову хвилю міграції з Росії до Грузії. Посадовиця твітує: "Наш кордон має бути під пильним контролем, через можливість нових хвиль міграції".

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс вказав, що Латвія заборонила в'їзд та видачу віз росіянам, а також зміцнила захист кордонів. Він відзначив, що прямої загрози для Латвії наразі немає.

Як повідомляв Голос Америки, НАТО, США, ЄС, Британія уважно "відслідковують ситуацію" в Росії, де розгортається протистояння між російським військовим керівництвом та силами "Групи Вагнера".

З вечора п'ятниці в Росії триває протистояння між військовими Міністерства оборони та бойовиками "Групи Вагнер". В суботу засновник "Групи Вагнера" Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. В Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.