Австралія подарувала Україні "потворні, але практичні" "бойові таксі" – Forbes

Австралія подарувала Україні “справді дивні” на вигляд вантажівки для піхоти із вантажним відсіком замість пасажирського, котрий утім може перевозити людей – інформує видання Forbes .

“Країни, прагнучи підтримати українські військові зусилля, схильні віддавати будь-яку запасну військову техніку, яку вони мають, і вірять, що українці знайдуть їй застосування”, - пише Forbes про австралійське надходження. Йдеться про вантажні машини ALV на базі бронетранспортерів М-113.

Вони можуть бути найдивнішими в українському арсеналі, який налічує тисячі машин усіх марок і моделей із багатьох інших країн, пише видання.

Модернізуючи класичний М-113 американської розробки, австралійці у рамках програми початку 2000-х років просто вирізали задню частину, залишивши “відкрите ліжко” позаду зрізаного відділення для екіпажу.

“У результаті вийшов брутально простий броньований вантажний автомобіль, який настільки ж універсальний, як і потворний”, - пише Forbes.

20-тонний ALV з дизельним двигуном потужністю 350 кінських сил здатний перевозити щонайменше п'ять тонн вантажу. Або транспортувати військових. За свідченням Forbes – дає командирам взводів можливість перевозити більше солдатів на одній машині.

“БТР – це бойові таксі. Вони транспортують піхоту до краю поля бою, а потім висаджують її для бою пішки. У цій ролі дивак ALV має працювати просто чудово”, - припускає оглядач видання.

Раніше МЗС Австралії повідомляло , що шанує непохитну рішучість і силу українського народу у протистоянні агресії Росії та пишаєтся підтримкою України. Уряд Австралії повідомляв про надання Україні додаткових безпілотних авіаційних системи для розвідки на полі бою, а також про участь фахівців Сил оборони Австралії у навчальну програму для українських військових під проводом Великої Британії.

Уряд Австралії запровадив також цільові фінансові санкції щодо Росії.