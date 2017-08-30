Австрія відмовила в екстрадиції Фірташа

Австрійський суд відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа до Іспанії, повідомляє АР. Фірташа підозрюють у відмиванні грошей та участі в кримінальній організації.

Австрійський суд визначив, що у поданні на екстрадицію немає достатніх доказів, йдеться в повідомленні АР.

Прес-секретар суду Крістіна Зальцборн повідомила, що звинувачення проти Фірташа були «недостатньо конкретно сформульовані» і на запит Австрії про надання більшої інформації не було належної відповіді.

Прокурори Австрії можуть оскаржувати рішення в суді вищої інстанції.

В 2012 році Велике журі в США висунуло звинувачення Фірташу в тому, що він давав хабарі посадовцям використовуючи американські банки, для того, щоб отримати права на видобуток титану в Індії.

Фірташ також, за повідомленнями, має ділові зв’язки з колишнім менеджером кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом.

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