Держсекретар США провів розмову із міністром закордонних справ Австрії

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Австрії Александром Шалленбергом. Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс. Його заяву розміщено на сайті Державного департаменту США.

Темою розмови, відзначають в уряді США, стала співпраця щодо протидії глобальним змінам клімату.

"Державний секретар Блінкен також підкреслив важливість Ініціативи Трьох Морів у посиленні регіональної економіки. Державний секретар Блінкен подякував міністру закордонних справ Шалленбергу за прийняття у відні спеціального посланця Меллі та перемовин щодо Спільного всеосяжного плану дій у Відні", - відзначає Держдеп.

Раніше, як повідомляє "Німецька хвиля", канцлер Австрії Себастіан Курц заявив про про готовність його країни прийняти можливий саміт президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.

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