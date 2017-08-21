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У Марселі автофургон наїхав на автобусні зупинки: одна людина загинула

Ще одна людина отримала поранення. Мотиви водія невідомі



У французькому Марселі автофургон в понеділок в'їхав в дві автобусні зупинки, в результаті чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляють французькі медіа.

Поліція повідомила в Twitter про проведену операцію і попросила місцевих мешканців уникати мальовничий район Старого порту в другому за величиною місті Франції.

Регіональна газета La Provence і телеканал BFM-TV повідомили, що водій автомобіля був заарештований. Телеканал повідомив, що очевидець події запам'ятав номер фургона і передав інформацію поліції.

В результаті наїзду на другу зупинку загинула жінка, при першому наїзді постраждав чоловік, повідомляє BFM-TV. Зупинки знаходяться в різних місцях в місті.

Мотиви атак невідомі

Інцидент стався через кілька днів після атак з використанням автофургона в Барселоні і іншому іспанському місті, Камбрілсі, в результаті яких загинули 14 осіб.

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