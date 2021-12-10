"Діалог - не поступка" - в Держдепі прокоментували можливу зустріч країн НАТО з Росією

Після розмови з російським президентом Володимиром Путіним, президент США Джо Байден заявив про можливість проведення зустрічі з основними союзниками США по НАТО а також Росією, щоб обговорити занепокоєння Росії щодо НАТО.

Агентство Bloomberg повідомило з посиланням на дипломата зі Східної Європи, що заява Байдена «розлютила» одну з країн регіону, яка вимагає пояснень позиції президента США.

Під час брифінгу для преси речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що йдеться не про поступки Росії, а про міжнародну координацію.

"Ми інтенсивно працюємо з нашими союзниками по НАТО, іншими європейськими партнерами, щоб забезпечити повну координацію і співпрацю. В цьому контексті деескалації ми підтримуємо діалог - діалог між нашими сторонами, включаючи, звичайно, Росію, Україну, НАТО, діалог між Росією та НАТО в контексті Ради Росія-НАТО, ОБСЄ, інші механізми - вони були ключовими для деескалації напруги навіть на піку Холодної війни, навіть після Холодної війни".

Якщо Російська Федерація має якесь невірне уявлення, якщо Російська Федерація не має розуміння щодо НАТО, що це таке і чим воно не є, що воно прагне робити і чого не прагне, то діалог може в цьому допомогти

"Діалог - не поступка. Діалог - не погодження. Діалог - не компроміс. Якщо діалог може знизити напругу, якщо він відбувається у ширшому контексті деескалації, ми вважаємо, що це може бути конструктивним елементом і ми готові і бажаємо ці підтримати".

Прайс зауважив, що діалог сприяє комунікації та прозорості. "Якщо Російська Федерація має якесь невірне уявлення, якщо Російська Федерація не має розуміння щодо НАТО, що це таке і чим воно не є, що воно прагне робити і чого не прагне, то діалог може в цьому допомогти. Це не спроба обговорити кордони, обговорити Україну без України. Ми не будемо робити нічого щодо України без неї, Україна - наш партнер".

Прайс також заперечив, що США тиснуть на Україну з метою поступитись автономією на сході. "Абсолютно ні". Так відповів речник Державного департаменту США Нед Парйс на питання журналіста, чи чинить адміністація США будь-який тиск на українців з метою здачі автономії на сході країни.

"Не було жодних домовленостей. Не було жодних поступок і такі елементи не обговорювались", - додав Прайс про відеозустріч Байдена та Путіна.

Він ще раз наголосив, що виконання Мінських домовленостей є "найбільш ефективним засобом, щоб знизити напругу і, можливо, запобігти конфлікту".

"Якщо поглянути на порушення Мінських домовленостей, більшість було вчинено з боку Російської Федерації", - додав він.

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