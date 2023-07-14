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- Голос Америки
Посольство України у США перерахувало “негативні поправки” для України, що не пройшли при розгляді оборонного бюджету
Посолка України у Вашингтоні Оксана Маркарова перерахувала авторів поправок до проекту оборонного бюджету США на 2024-й рік, якими пропонувалося виключити з документу згадки про допомогу Україні і які не набрали достатньо голосів.
Отже, на видаленні із закону положення про 300 млн. дол. США на допомогу Україні наполягала конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Ґрін.
“Фінансуванню та розпалюванню війни в Україні не має місця у нашому законопроекті про оборонний бюджет. Тому що це про нашу державу, ніяку іншу державу, це не про Україну. Україна не 51-й американський штат. Фінансування війни в чужій країні не стримує війну, - це продовжує, провокує та заохочує її. Фінансування війни в чужій країні проти ядерної держави, не захищає нашу національну безпеку, це ставить її під загрозу. Це ставить під загрозу кожного американця та увесь світ. Ми не хочемо третьої світової війни", - заявила Ґрін.
Вона ж виступала за видалення з закону положення про створення центру передового досвіду в Україні. А також за заборону на продаж чи передачу до України касетних боєприпасів чи технологій, що їх стосуються.
Їй опонував Майк Квіґлі. Конгресмен-демократ заявив - якщо у війні проти України перемогла б Росія, то “ми б стали свідками падіння демократії та зростання авторитаризму”. “Щоб забезпечити українську перемогу, ми повинні продовжувати ухвалювати ці дуже важкі рішення, які покладуть край цій війні та, зрештою, врятують життя”, – підсумував конгресмен.
Конгресмен-демократ Адам Сміт підкреслив - Україну перед лицем російської агресії підтримують і багато інших країн: “Щодо України, то це не лише ми, але й 53-и інші країни світу підтримують зусилля щодо захисту суверенної демократії від диктатури. Це базові інтереси США. Українці воюють самотужки. Все, чого вони просять, це наша підтримка. Якщо ми зможемо стримати цю агресію, це допоможе інтересам США, це захистить американських військовослужбовців від необхідності воювати. Ми не хочемо воювати вдома або будь-де в світі. Але ми повинні протистояти диктаторам, які готові змінити ситуацію, якщо ми їм це дозволимо. І самі ці ідеї ми дуже ефективно відстоюємо в Україні. Давайте не залишати Україну зараз. Вони заслуговують на нашу підтримку”.
Серед інших авторів поправок про скасування допомоги Україні – М.Гейтс, Р.Девідсон, М.Клауд, Е.Оглез, Т.Массі.
Однопартійців різко розкритикував конгресмен Джо Вілсон, який заявив, що "буде проти будь-якого скорочення оборони".
"Ми знаємо, що йде всесвітня війна авторитарних держав проти демократій; це не війна, яку ми вибрали, воєнний злочинець Путін — це людина, яка почала війну", — цитує виступ Вілсона у залі Палати представників видання Hill.
Вілсон також процитував колишнього президента Рейгана, сказавши, що вірить у "мир через силу".
Загалом п’ять поправок, які вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, не набрали голосів. Зокрема, провалилася поправка республіканця Метта Гейтса, який вимагав відмінити всю безпекову допомогу Україні: 70 "за" -358- "проти".
Більшість законодавців США проголосували за збереження допомоги Україні загалом і програми USAI зокрема. Як повідомляє посолка Маркарова, центр передового досвіду збережено, ленд-ліз пропонується подовжити на рік і касетні боєприпаси не заборонено.
“На цьому етапі дуже дякуємо всім, хто проголосував проти і закликав інших не підтримувати зменшення допомоги Україні” – каже Маркарова. Розгляд оборонного бюджету в Сенаті, як повідомляв Голос Америки, вже заплановано на вівторок, 18 липня.
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Екс-міністр закордонних справ Литви: Після саміту НАТО життя не закінчується. Відео
“Я дійсно вважаю, що НАТО [на саміті у Вільнюсі] бракувало лідерства, хоробрості, співчуття. Але, знаєте, після саміту життя не закінчується. Немає альтернативи, крім членства. Є партнери, які допоможуть”, – говорить екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус в коментарі Голосу Америки.
- Голос Америки
Естонія видала США росіянина, якого звинувачують у передачі РФ технологій для війни в Україні
Росіянин Вадим Конощенок, який за підозрами є діючим офіцером ФСБ, постане перед судом в американському Брукліні сьогодні за звинуваченнями у створенні мережі закупівель та відмивання коштів для російського уряду. Про це повідомило Міністерство юстиції США.
Влада Естонії заарештувала Конощенка в грудні за запитом Сполучених Штатів, і передала його до США 13 червня.
"За звинуваченнями, він був ключовим учасником схеми, призначеної, щоб надавати виготовлену в США електроніку та боєприпаси на підтримку російської війни та розробки зброї, в порушення експортних обмежень, економічних санкцій та кримінального законодавства", - заявив прокурор США Бреон Піс.
Американські прокурори вимагають, щоб підозрюваний залишався під вартою до суду, вказуючи на високий ризик втечі.
В Мін'юсті США подякували Естонії за співпрацю в руйнуванні воєнної машини Кремля.
"Вадим Конощенок, за звинуваченнями, надавав сучасні американські технологічні товари та боєприпаси Росії для використання в незаконному та неспровокованому вторгненні до України, - заявив директор програми Міністерства юстиції США KleptoCapture Адамс. - Далеко від поля бою на Конощенка тепер чекає правосуддя в американському суді завдяки рішучій підтримці естонських партнерів та федеральних прокурорів і агентів, які присвятили час та талант руйнуванню воєнної машини Кремля".
В грудні прокуратура США висунула звинувачення п’ятьом росіянам і двом громадянам США у незаконному отриманні чутливих технологій США та боєприпасів для передачі російській армії.
Сім обвинувачених пов’язані з двома московськими компаніями з оптової торгівлі машинами та обладнанням, які діяли під керівництвом Федеральної служби безпеки Росії або ФСБ, правонаступника радянського КДБ, згідно з обвинувальним висновком від 5 грудня, оприлюдненим у вівторок.
Дві компанії «Сернія Інжиніринг» і ТОВ «Сертал», разом із кількома іншими, які вважаються «важливими для воєнної машини Російської Федерації», перебувають під санкціями міністерств фінансів і торгівлі США після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
У обвинувальному акті йдеться, що “Сернія” очолювала «мережу незаконних закупівель», ухилялась від санкцій США та Заходу, щоб «придбати важливу військову техніку та технології подвійного призначення, включаючи напівпровідники, для російської армії, ВПК та науково-дослідних установ».
Згідно з обвинуваченням, так звана "мережа Сернія" діяла щонайменше з 2017 року, і один обвинувачений нібито намагався незаконно переправити до Росії ще минулого місяця тисячі куль, які використовуються в снайперських гвинтівках.
Щоб приховати участь російського уряду та справжню особу кінцевих користувачів, “Сернія” і “Сертал” керували великою мережею підставних компаній і банківських рахунків по всьому світу, а поставки здійснювалось в основному через Естонію, Фінляндію, Німеччину та Гонконг, згідно з обвинуваченням.
Конощенок, який проживав в Естонії, нібито відправляв, або контрабандою вивозив електроніку подвійного призначення американського походження, тактичну амуніцію військового класу та інші експортно-контрольовані товари з балтійської країни до Росії.
У жовтні Конощенка зупинили на естонському кордоні з 35 різними видами чипів та інших електронних компонентів, а також тисячами американських куль калібру 6,5 мм (приблизно 0,26 дюйма), які використовуються у військових снайперських гвинтівках, згідно з обвинуваченням.
Наприкінці листопада його знову зупинили на російсько-естонському кордоні з приблизно 20 гільзами, що містили тисячі американських куль, у тому числі тактичних і військових снайперських патронів калібру .338, йдеться в документах обвинувачення.
$300 млн для України. Палата представників погодила законопроект про Оборонний бюджет США-2024, далі Сенат
У п'ятницю 14 липня Палата Представників Конгресу США проголосувала за проект оборонного бюджету США на 2024-й рік. Розгляд оборонного бюджету в Сенаті вже заплановано на вівторок, 18 липня.
У четвер Палата Представників засідала майже до опівночі розглядаючи 200 поправок. Республіканцям вдалось домогтись затвердження низки пропозицій, з якими категорично не погоджуються демократи. Зокрема, щодо расових та гендерних питань, а також щодо політики Пентагону стосовно абортів.
Водночас, п’ять поправок, які вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, не набрали голосів. Зокрема, відхилили поправку республіканки Марджорі Тейлор Грін, яка вимагала прибрати $300 мільйонів для України із оборонного бюджету: 89 "за"-358-"проти". Провалилася і поправка республіканця Метта Гейтса, який вимагав відмінити всю безпекову допомогу Україні: 70 "за" -358- "проти".
На продовження сприяння безпеці України у 2024-му році закладено 300$ мільйонів доларів. Це рівноцінно сумі яку запитувала адміністрація Байдена, але водночас на 500$ мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року
Як в проекті оборонного бюджету Палати Представників, так і у відповідному проекті Сенату на продовження сприяння безпеці України у 2024-му році закладено 300$ мільйонів доларів. Це рівноцінно сумі яку запитувала адміністрація Байдена, але водночас на 500$ мільйонів менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді, в рамках оборонного бюджету США, Україні виділили 800$ мільйонів (тоді Конгрес збільшив суму в 300$ млн, яку запропонувала адміністрація. ред.)
Цього року, демократ Джаред Голден, зі штату Мейн намагався внести поправку, щодо збільшення запропонованої допомоги Україні в Оборонному бюджеті США-2024, на 500$ мільйонів, так щоб фінальна сума відповідала минулорічній. Але ця пропозиція не пройшла комітет Палати Представників з питань збройних сил, - 28-м - за, 31-н проти.
Водночас, у повну версію проекту оборонного бюджету Палати Представників, до якого нині розглядають поправки в залі засідань, комітети додали пропозицію республіканця Метта Гейтса про додаткового спеціального інспектора (за зразком інспектора з питань відновлення Афганістану ред.), який перевірятиме допомогу, що надходить в Україну. Нагадаємо, що Міноборони США, Агентство США з міжнародного розвитку та Держдеп вже мають аналогічних інспекторів, які ведуть відповідні перевірки, а також звітують у Конгресі.
Наголосили тому, що відповідні інспектори вже діють, і в Білому Домі. В офіційній заяві від 10-го липня адміністрація повідомила законодавцям, що виступає проти положення про нового спецінспектора для України.
"Спеціальний інспектор від Міноборони а також Управління звітності уряду наразі проводять численні розслідування щодо кожного аспекту цієї допомоги. Зокрема, на вимогу Конгресу, вже проводиться оцінка процесів Міноборони щодо покращення безпекових перевірок кінцевого використання вже доставленої допомоги", - йдеться у заяві.
Згідно із поправкою про спецінспектора, адміністрація президента США також повинна надавати публічний звіт, щодо військової та невійськової допомоги наданої Україні.
"Не пізніше, ніж через 30 днів після дати набрання чинності цим Законом, Президент, діючи через Міністра оборони та Державного секретаря, має опублікувати вичерпний звіт про суми, виділені або іншим чином надані Сполученими Штатами для військової та невійськової підтримки України на загальнодоступному сайті Уряду США", - йдеться в розділі 1222 про призначення спеціального інспектора.
Прописані й інші форми звітування, щодо допомоги наданої Україні, як зі сторони США так і зі сторони інших союзників та партнерів. Зокрема, у розділі 1225 йдеться, що "міністр оборони США має подавати конгресовим комітетам з питань оборони план заохочення збільшення загальних внесків країн-союзників".
Розділ 1224 закликає продовжити дію закону про ленд-ліз для України прийнятого у 2022-му, як мінімум іще на один рік, до кінця 2024. Своєю чергою, в проекті оборонного бюджету Сенату також прописано, що загальна підтримка України має бути продовжена щонайменше до 2027-го року.
Окремі кошти прописані на дослідження потенціалу для створення центру передового досвіду України з лікування черепно-мозкових травм та пошкодження кінцівок та ампутацій отриманих в наслідок російської агресії.
В документі також йдеться, що підрозділи Міноборони США мають вивчати та переймати досвід війни в Україні.
Щодо питань, які стосуються Росії, Європи та НАТО, - то в законопроекті є заява про політику щодо акту НАТО-Росія. Так, у пункті 1231 йдеться: "Згідно з політикою США угода під назвою «Основний акт про взаємні відносини, співпрацю та безпеку між НАТО і РФ», укладена в Парижі 27 травня 1997 року, не забороняє встановлення постійної присутності Збройних сил Сполучених Штатів у Європі та не обмежує будь-яким чином розгортання Збройних сил США чи сил НАТО".
В документі також прописана стратегія зменшення впливу та діяльності російської державної корпорації з атомної енергетики "Росатом" та заборона на укладення контрактів з особами, які ведуть ділові операції з урядом РФ або російською енергетикою.
В пункті про Балтійську ініціативу безпеки, сказано наступне: "Конгрес вважає, що— підтримка та посилення безпеки балтійських держав Естонії, Латвії та Литви відповідає інтересам нацбезпеки Сполучених Штатів. США та країни Балтії є лідерами в місії захисту незалежності та демократії від агресії та сприяння стабільності і безпеки в рамках НАТО".
Традиційно, Міноборони США прописує план необхідних витрат та потреб у сфері оборони на кожен наступний рік. Пізніше Палата Представників та Сенат створюють власні законопроекти оборонного бюджету, які після розгляду комітетів виносять на фінальне голосування в залі засідань. Спочатку голосує Палата Представників, а потім Сенат. Згодом остаточна версія узгоджується і передається на підпис президенту.
Відтак, в проекті Сенату загальна сума оборонного бюджету становить понад 886$ мільярдів доларів, а в проекті Палати Представників 874$ мільярдів доларів. Нагадаємо, що минулого року оборонний бюджет США становив 858$ млрд.
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