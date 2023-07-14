Посольство України у США перерахувало “негативні поправки” для України, що не пройшли при розгляді оборонного бюджету

Посолка України у Вашингтоні Оксана Маркарова перерахувала авторів поправок до проекту оборонного бюджету США на 2024-й рік, якими пропонувалося виключити з документу згадки про допомогу Україні і які не набрали достатньо голосів.

Отже, на видаленні із закону положення про 300 млн. дол. США на допомогу Україні наполягала конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Ґрін.

“Фінансуванню та розпалюванню війни в Україні не має місця у нашому законопроекті про оборонний бюджет. Тому що це про нашу державу, ніяку іншу державу, це не про Україну. Україна не 51-й американський штат. Фінансування війни в чужій країні не стримує війну, - це продовжує, провокує та заохочує її. Фінансування війни в чужій країні проти ядерної держави, не захищає нашу національну безпеку, це ставить її під загрозу. Це ставить під загрозу кожного американця та увесь світ. Ми не хочемо третьої світової війни", - заявила Ґрін.

Вона ж виступала за видалення з закону положення про створення центру передового досвіду в Україні. А також за заборону на продаж чи передачу до України касетних боєприпасів чи технологій, що їх стосуються.

Їй опонував Майк Квіґлі. Конгресмен-демократ заявив - якщо у війні проти України перемогла б Росія, то “ми б стали свідками падіння демократії та зростання авторитаризму”. “Щоб забезпечити українську перемогу, ми повинні продовжувати ухвалювати ці дуже важкі рішення, які покладуть край цій війні та, зрештою, врятують життя”, – підсумував конгресмен.

Конгресмен-демократ Адам Сміт підкреслив - Україну перед лицем російської агресії підтримують і багато інших країн: “Щодо України, то це не лише ми, але й 53-и інші країни світу підтримують зусилля щодо захисту суверенної демократії від диктатури. Це базові інтереси США. Українці воюють самотужки. Все, чого вони просять, це наша підтримка. Якщо ми зможемо стримати цю агресію, це допоможе інтересам США, це захистить американських військовослужбовців від необхідності воювати. Ми не хочемо воювати вдома або будь-де в світі. Але ми повинні протистояти диктаторам, які готові змінити ситуацію, якщо ми їм це дозволимо. І самі ці ідеї ми дуже ефективно відстоюємо в Україні. Давайте не залишати Україну зараз. Вони заслуговують на нашу підтримку”.

Серед інших авторів поправок про скасування допомоги Україні – М.Гейтс, Р.Девідсон, М.Клауд, Е.Оглез, Т.Массі.

Однопартійців різко розкритикував конгресмен Джо Вілсон, який заявив, що "буде проти будь-якого скорочення оборони".

"Ми знаємо, що йде всесвітня війна авторитарних держав проти демократій; це не війна, яку ми вибрали, воєнний злочинець Путін — це людина, яка почала війну", — цитує виступ Вілсона у залі Палати представників видання Hill.

Вілсон також процитував колишнього президента Рейгана, сказавши, що вірить у "мир через силу".

Загалом п’ять поправок, які вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, не набрали голосів. Зокрема, провалилася поправка республіканця Метта Гейтса, який вимагав відмінити всю безпекову допомогу Україні: 70 "за" -358- "проти".

Більшість законодавців США проголосували за збереження допомоги Україні загалом і програми USAI зокрема. Як повідомляє посолка Маркарова, центр передового досвіду збережено, ленд-ліз пропонується подовжити на рік і касетні боєприпаси не заборонено.