Конгресмени вимагають в Держдепу внести “Азов” у список терористичних організацій

40 членів Палати Представників США підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк “Азов” та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

Про це йдеться в листі, опублікованому на сайті конгресмена від штату Нью-Йорк Макса Роуза, який є ініціатором звернення. Крім Роуза, звернення підписали 39 конгресменів з різних американських штатів, усі вони належать до Демократичної партії.

“Сьогодні, якщо американський громадянин присягає на вірність Ісламській державі і поширює їхні повідомлення терору, в уряду є декілька інструментів, як протистояти загрозі. Однак якщо той самий американський громадянин присягає на вірність насильницькій білій екстремістській групі закордоном і розповсюджує їх терористичну риторику, федеральний уряд не має доступу до тих же інструментів”, — йдеться в листі.

До списку іноземних теористичних організацій, куди вимагають включити “Азов”, входять ІДІЛ, Аль-Каїда, Хамас, Хезболла, Боко Харам та інші. З європейських організацій у списку є ІРА (Ірландська республіканська армія) та ЕТА (терористична організація, що виступає за незалежність Країни Басків).

“Батальйон Азов” є відомою ультранаціоналістичною міліцейською організацією в Україні, яка відкрито запрошує неонацистів у свої ряди. … У відносно короткій історії цієї групи ООН зафіксувала порушення прав людини та випадки тортур. Попри ці факти, згідно з даними ФБР, “Азов” рекрутує, радикалізує і тренує американських громадян протягом років”, — пишуть у зверненні конгресмени.

Також вони говорять про зв’язок між “Азовом” і терористом, що влаштував стрілянину в місті Крайстчерч у Новій Зеландії у березні 2019 року. “В своєму маніфесті стрілець згадував, що тренувався разом з “Батальйоном Азов” в Україні та постійно носив символ, пов’язаний із ними. Обидва стрільці в містах Повей, Каліфорнія та Ель-Пасо, Техас, казали, що на них прямо вплинув теракт у Крайстчерч. Зв’язок між “Азовом” і терактами в Америці очевидний”, — стверджують американські законодавці.

Крім “Азову”, конгресмени просять внести у список терористів праворадикальні органазації Nordic Resistance Movement (Нордичний Рух Спротиву) зі Швеції та National Action (Національна Дія) з Великобританії.

Які критерії для включення у список Держдепу? Туди вносять іноземні організаціії, які залучені або мають наміри долучитись до тероризму, і становлять загрозу для громадян США, або для національної безпеки, міжнародних відносин чи економічних інтересів Сполучених Штатів.

Ініцатор звернення конгресмен Макс Роуз у своєму Твіттері написав так: “Насильницькі групи білих націоналістів відповідають всім критеріям Держдепу для внесення у список іноземних терористичних організацій, але з якоїсь причини в Держдепі відмовляються визначати такі групи терористами (якими вони є), перешкоджаючи можливості правоохоронних органів захищати нас”.

Нагадаємо, в 2018 році Конгрес США заборонив використовувати кошти з військової допомоги США для України для “озброєння, тренування чи іншої підтримки” полку Азов.