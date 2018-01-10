З сайту полку "Азов" зникли фото, які викривали наявність американських гранатометів

Прес-служба батальйону "Азов" видалила зі свого сайту раніше доступні матеріали про пристрілку бійцями цього підрозділу у липні 2017-го року американських гранатометів PSRL-1. На зникнення інформації із сайту звернув увагу Арік Толер, провідний дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії та провідний цифровий дослідник з питань Євразії у Digital Forensic Research Lab.

"З http://Azov.press цього ранку видалено матеріал, який показував бійців з опізнавальними знаками "Азова", які використовували PSRL-1. Можливо, навіть з високою ймовірністью, що ці гранатомети зараз зберігаються в арсеналі, але влітку "Азов" їх мав", - пише Толер з приводу зачистки на сайті полку.

Можливо два офіційні сайти "Азова" брехали про отримання гранатометів, або брехали про те, що використовували їх у навчаннях...

Раніше Digital Forensic Research Lab оприлюднила докази того, що полк "Азов", принаймні протягом деякого часу, мав у своєму розпорядженні гранатомети американського виробництва PSRL-1. Провідним доказом при цьому виступили повідомлення на сайті самого полку "Азов" та сайті його прес-служби.

Одне з повідомлень заявляло, що у липні бійці "Азова" пройшли ознайомлення із гранатометами PSRL-1, які найближчим часом надійдуть на озброєння полку. Інше - поінформувало , що гранатомети пройшли пристрілку в полку "Азов".

У Національній гвардії України, перед зазначеною вище публікацією, заперечували наявність у полку "Азов" гранатометів PSRL.

"У деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що у підрозділі Національної гвардії України “Азов” є на озброєнні американські ПТРК Javelin та гранатомети PSRL (модернізовані РПГ-7). Повідомляємо, що спецпідрозділ “Азов”, який входить до складу військової частини 3057, не має на озброєнні зазначених вище зразків озброєння", - йдеться у заяві Нацгвардії.

У BellingCat ніколи не натякали на наявність у полку "Азов" ПТРК "Джавелін".

... якщо це так, то Національній гвардії не варто злитись на нас за те, що ми повірили словам одного із підрозділів Нацгвардії

У середу Арік Толер закликав Національну гвардію самостійно розібратись із інформацією, яку раніше оприлюднював полк "Азов".

"Можливо два офіційні сайти "Азова" (інформацію про PSRL оприлюднював сайт власне полку та окремий сайт його прес-служби - прим. ГА ) брехали про отримання гранатометів, або брехали про те, що використовували їх у навчаннях. Якщо це так, то Національній гвардії не варто злитись на нас за те, що ми повірили словам одного із підрозділів Нацгвардії", - твітує аналітик.

У листопаді Українська служба "Голосу Америки" повідомила, що Сполучені Штати уже продають Україні смертоносну зброю. Як з’ясували кореспонденти «Голосу Америки», компанія із Техасу AirTronic USA, отримавши ліцензію, постачає в Україну гранатомети.

Гранатомет PSRL - це створена у США удосконалена версія радянського РПГ-7. Головний директор компанії Ричард Вендівер розповідає, що почав співпрацю з Україною два роки тому, і перші поставки гранатометів пішли в Україну у 2016-му.

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