Аркадій Бабченко - живий: журналіст прийшов на брифінг СБУ про розслідування (ОНОВЛЕНО + Відео)

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, повідомив на брифінгу 30 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Він попросив журналіста зайти до залу. Бабченко сказав, що місяць тому йому стало відомо про те, що замовили його вбивство.

«Дуже хотів би подякувати Службі безпеки України за те, що врятували моє життя. Наскільки мені відомо, ця операція готувалася два місяці. Мене поінформували місяць тому. За цей місяць я бачив, як хлопці працювали, як вони рили носом, як буйволи пахали. Увесь цей місяць ми були на зв'язку, ми думали, пропрацьовували, діяли. Результатом цього стала ось ця спецоперація», – сказав Бабченко у прес-центрі СБУ.

За словами Василя Грицака, Службі безпеки України вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

«Буквально три години тому він був затриманий», – сказав Василь Грицак.

У свою чергу, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «цих дій вдалося досягти завдяки співпраці зі слідством».

«Вчорашній виконавець замовлення був частиною оперативної комбінації, щоб встановити і зафіксувати остаточну вину організатора і постаратися більше дізнатися про замовника», – сказав генпрокурор.

Луценко додав, що виконавець замовлення буде свідком у кримінальному провадженні.

Інфоромація про вбивство Бабчсенка з’вилася ввечері 29 травня. Міністерство закордонних справ Росії і Кремль відклидали свою причетність до цього.

Журналіст залишив Росію в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.