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- Голос Америки
Виробник Bradley і Challenger 2 прогнозує підвищення прибутків на тлі війни РФ в Україні
Провідний британський виробник зброї BAE Systems підвищив прогноз річного прибутку до 10%-12% зростання, заявивши, що зростання глобальної невизначеності призвело до рекордного рівня замовлень на військову техніку.
Компанія повідомила, що за перші шість місяців 2023 року отримала нових замовлень на рекордні 21 мільярд фунтів стерлінгів (26,7 млрд дол.), а ринкова вартість акцій BAE з початку 2022 року зросла на 70%.
При цьому керівник компанії Чарльз Вудберн заявив, що повномасштабна російська війна в Україні зробила інвесторів, орієнтованих на етику, більш відкритими до оборонних компаній. Він пояснив, що деякі європейські інвестори, які віддавали перевагу акціям компаній із сильними екологічними, соціальними та управлінськими профілями, уникали цієї галузі, але вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 повернуло інтерес інвесторів в оборонну галузь.
BAE Systems виробляє винищувачі Eurofighter Typhoon та F-35. Крім того - танки Challenger 2, машини піхоти Bradley, які зокрема західні країни постачають Україні. Провідний ринок збуту для компанії - США, також великими ринками збуту є Велика Британія, Саудівська Аравія та Австралія.
У травні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з BAE Systems над створенням української бази для виробництва та ремонту озброєнь від танків до артилерії. Нині Вудберн сказав, що план "просувається", але він не надав часових рамок.
Навесні Голос Америки повідомляв, що провідні американські компанії з виробництва зброї у США - Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon Technologies, Lockheed Martin - звітували про високі прибутки на тлі зростання продажів зброї на тлі війни Росії в Україні та напруженості відносин США й Китаю.
А американські видання раніше відзначали, що з огляду на збільшення військової допомоги Вашингтона Києву та побоювання про нарощування військових сил Китаю провідні виробники зброї у США отримують рекордні за обсягом замовлення від Пентагону.
У статті використано матеріали Reuters
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Зволікання зі зброєю та обмежена дія санкцій призвели до війни на виснаження, якої намагався уникнути Захід, кажуть оглядачі
Українські сили продовжують контрнаступ на трьох ділянках фронту і, як повідомляє українська влада, 1 серпня вони просунулися поблизу Бахмута, пишуть у своєму щоденному звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Загалом за минулий тиждень українські війська відвоювали два квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку та 12 квадратних кілометрів на півдні України, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Міністерство оборони Великої Британії також повідомило, що російські війська на півдні України здебільшого стикаються з нестачею артилерійських боєприпасів, браком резервів і проблемами з забезпеченням безпеки флангів підрозділів, що обороняються.
Зволікання з постачанням зброї дало Росії час укріпитися у кілька ліній – WP
Інші західні оглядачі вказують на те, що попри ці труднощі, росіянам вдається ефективно оборонятися по всій лінії фронту. Карти військових укріплень, які публікує газета Washington Post (WP) свідчать, що зволікання з наданням Україні необхідної зброї з боку Заходу дало можливість Росії збудувати такі лінії оборони, які українці нині долають з максимальними зусиллями і мінімальною швидкістю, заявляє видання.
«Коли Україна вперше звернулася з проханням про західні танки, супутникові знімки показують, що Росія тільки почала будувати фортифікаційні споруди», – пояснює газета, демонструючи карту за 4-те вересня 2022 року. Але наприкінці січня 2023 року, майже через півроку, «коли Україна отримала танки, з космосу було видно сотні миль укріплень», зауважує автор статті.
Подібна історія повторилася з касетними боєприпасами, які Україна публічно просила Україна у Сполучених Штатів взимку, незабаром після того, як вона звільнила Херсон. Тоді більшість нових укріплень Росії було зосереджено біля лінії фронту. Але адміністрація Байдена зволікала з відповіддю на запит, каже кореспондент WP, і через півроку, коли Україна нарешті отримала касетні боєприпаси від США, «Росія укріпила величезні території окупованої східної та південної України, вздовж кордону та по всьому північному Криму».
Там постали кілька ліній укріплень – окопи, протитранспортні загородження та масштабне, наводить WP слова Майкла Ньютона, який очолює операції з розмінування в Україні.
«Не побоюючись західних танків чи ракет дальнього радіуса дії з боку України, московські солдати змогли розширити оборону поблизу лінії фронту та вглиб окупованої території», – демонструє американський журналіст на картах з різних міст Сходу та Півдня.
Він каже, що описана ситуація з постачанням зброї далі триває – Україна просить ракети великої дальності, якими вона хотіла б завдати ударів по російських командних пунктах, плацдармах і складах постачання за лінією фронту, а Сполучені Штати знову зволікають, посилаючись на небезпеку ескалації.
При цьому у Вашингтоні розуміють, що ракети великої дальності, як і танки та касетні боєприпаси до них, зрештою будуть доставлені.
«Якщо останній рік конфлікту щось показав, так це те, що такі коливання дорого коштують. Це не тільки розтрачує додаткові українські життя, але й робить більш імовірним затяжний, гострий конфлікт», – вважає автор статті у WP, який додає, що на Заході це вже усвідомлюють, тільки ще не почали діяти.
Найбільші в історії санкції не зуміли зупинити Росію – WSJ
Тим часом оглядач впливового ділового видання Wall Street Journal вважає, що подібне зволікання можна спостерігати і в економічних санкціях Заходу щодо Росії.
«Нездатність швидко поставити російську економіку на коліна через її вторгнення в Україну відображає ситуацію з глухим кутом на полі бою», – переконані автори публікації.
Якщо через кілька тижнів після того, як Росія вторглася в Україну, Білий дім обіцяв, що запровадить такі санкції, після яких від економіки Росії лишиться половина, то минулого тижня Міжнародний валютний фонд опублікував дані, згідно з якими падіння російської економіки минулого року складало 2,1%. А цього року МВФ очікує взагалі зростання – 1,5%, незважаючи на те, що проти Росії ввели найбільші санкції в історії серед великих економік.
Аналітики кажуть, що в результаті санкцій Росія відрізана від високих технологій, і це загальмує її розвиток на багато десятиліть, але наразі її економіка настільки виплуталася з проблем санкцій, що Кремль може підтримувати війну на виснаження, якої Сполучені Штати сподівалися уникнути, пояснюють автори статті у WSJ.
Тим часом аналітики ISW звертають увагу на те, як недоліки санкційних механізмів допомагають Росії підтримувати військову машину. Американські дослідники посилаються на розслідування російського опозиційного видання «Важные истории», яке повідомило, що російські олігархи та компанії, які не перебувають під санкціями Заходу, продовжують вербувати добровольців для участі у війні в Україні.
«Нпідсанкційні російські компанії «Русал», «Новатек», «ПІК» і «Моспромстрой», афілійовані з російськими олігархами, зокрема Олегом Дерипаскою, Леонідом Міхельсоном, Сергієм Гордєєвим і Михайлом Гуцерієвим, вербують російських добровольців для участі у війні в Україні», – пише ISW і додає, що раніше «Важные истории» повідомляли, що деякі російські компанії продовжували виплачувати зарплату новобранцям паралельно з Міністерством оборони Росії.
"Надати Києву більше далекобійної артилерії", - законодавці США про атаки РФ на зернові порти
Нам потрібно підтримувати Україну всіма можливими способами, надаючи більше далекобійної артилерії та авіаціїРічард Блументаль, сенатор-демократ
"Блокування експорту зерна, - це черговий доказ варварської природи режиму Путіна", - заявив у коментарі для Української служби Голосу Америки конгресмен-республіканець, Кріс Сміт. Про те, які кроки мають вжити Західні держави у відповідь на російські обстріли українських портів, а також чим може обернутись російська блокада зерна для всього світу у американських законодавців запитувала кореспондентка Голосу Америки в Конгресі, Катерина Лісунова.
Так, за словами Стіва Коена, конгресмена-демократа від штату Теннессі, атаки на зернові порти в Україні є черговим прикладом того, що президенту РФ байдужі наслідки його вчинків. Законодавець також повідомив Голосу Америки, що підніматиме це питання під час свого візиту до Кенії найближчими днями.
"Те, що зробила Росія, зупинивши зернову угоду, це ще один злочин проти людства. Це злочин світового масштабу. Я збираюсь відвідати Кенію за пару тижнів. Кенія є однією з країн, яка отримує з України багато зерна, без якого загинуть десятки тисяч або, можливо, сотні тисяч людей. Тому що їм просто не буде що їсти. Тож це іще один приклад того, що Путіну байдужі наслідки його вчинків, у будь-якій точці світу, коли справа заходить про його територіальні амбіції", - розповів Голосу Америки конгресмен-демократ Стів Коен.
Тим часом, за словами конгресмена Сміта, США та інші Західні партнери мають не зволікати із створенням відповідних трибуналів для покарання РФ за злочин агресії.
"Навіть цей приклад - блокування експорту зерна, яке вкрай необхідне країнам у всьому світі, включно з Африкою - лише свідчить про варварську природу режиму Путіна. Наказ бомбардувати склади із життєво необхідним продовольством, зерном - ще один злочин на додачу до першого. Ось чому нам потрібно якомога швидше створити відповідні трибунали та продовжити допомагати Україні захищатися від цієї жорсткої агресії", - вважає республіканець Сміт.
Емануель Клівер, конгресмен-демократ від штату Міссурі вважає, що США мають достукатися до Путіна та пояснити російському лідеру наслідки його дій.
"Це зерно забезпечувало виживання людям у всьому світі. Тепер, в країнах, де голод є основною соціальною та медичною проблемою, особливо в Африці, цього зерна не вистачатиме. Рівень продовольчої небезпеки зростав і без того що зробили росіяни, зупинивши перевезення зерна в різні куточки світу. Тому, це лише загострить проблему, яка вже турбує увесь світ. Ми повинні якимось чином достукатися до Путіна, дати йому зрозуміти те, що вони зараз роблять, це не тільки війна з українцями за територію. Росіяни також забирають життя чоловіків та жінок на інших континентах", - каже демократ, Клівер.
А от сенатор-демократ від штату Коннектикут, та автор багатьох законопроектів на підтримку України, Річард Блументаль наполягає, що вирішити проблему російської блокади зерна можна надаючи Києву більше далекобійної артилерії та авіації.
"Нам потрібно підтримувати Україну всіма можливими способами, надаючи більше далекобійної артилерії та авіації, а також безпілотників та гуманітарної допомоги, яка потрібна для виживання українських дітей. І ми повинні дати Україні можливість стримувати і протидіяти цим нелюдським, злочинним бомбардуванням таких міст, як Одеса, бомбардуванням церков, зернових портів, очевидно, що це все цивільні цілі, які не мали би опинитись під обстрілами", - підсумовує сенатор-демократ, Річард Блументаль, у коментарі для Голосу Америки.
Дивіться також: Наслідки блокади зерна – коментарі законодавців США.
- Голос Америки
Російські окупанти регулярно катували й ґвалтували незаконно ув'язнених херсонців - міжнародний звіт
Майже половина українців, яких утримували в російських слідчих ізоляторах під час окупації Херсона, зазнали масштабних тортур, у тому числі сексуального насильства. Про це йдеться у звіті, де проаналізовано 320 випадків затримання в Херсоні у більш ніж 35 ізоляторах.
Принаймні 43% опитаних людей, що пережили незаконне утримання, прямо згадали про практику тортур у слідчих ізоляторах, а сексуальне насильство назвали звичайною тактикою російських охоронців щодо ув'язнених чоловіків та жінок. При цьому попередні результати показують, що найчастіше катування в ізоляторах зазнавали військовослужбовці та представники їхніх родин.
Аналіз складений групою Mobile Justice Team, яка є частиною консультативної групи із розслідування звірств Atrocity Crimes Advisory Group (ACA) за підтримки Великої Британії, ЄС і США, створений міжнародною юридичною фірмою та фундацією із захисту прав людини Global Rights Compliance для підтримки Офісу Генерального прокурора України, пише CNN.
"Багато чого є просто покаранням, і, окрім покарання за фактичну військову службу (їхнього родича), це ще й покарання, здається, насправді за громадянство України", – сказала CNN регіональна менеджерка Global Global Compliance Анна Микитенко.
У звіті йдеться, що принаймні 36 постраждалих згадували про використання електричного струму під час допитів російськими охоронцями. Інші жертви згадували про погрози обрізання статевих органів, і принаймні одна жертва була змушена стати свідком зґвалтування іншої затриманої.
"Що стосується чоловіків, то більша частина злочинів – це сексуальні тортури, і це, як правило, тортури геніталій, тож це є формою покарання (за те, що вони українці) і не дозволить їм мати дітей", – додала Микитенко.
У звіті додається, що російські охоронці також повсякчас використовували задушення, застосування водних тортур, жорстоке побиття та погрози зґвалтування проти жертв в херсонських катівнях.
Адвокат Вейн Джордаш, співзасновник Global Rights Compliance, додав у звіті: "Тактика тортур і сексуального насильства, яку прокуратура виявляє в ізоляторах ув’язнення в Херсоні, свідчить про те, що план Путіна знищити українську ідентичність включає низку злочинів, що нагадують геноцид". Він підкреслив: "Принаймні модель, яку ми спостерігаємо, узгоджується із цинічним і прорахованим планом принизити і тероризувати мільйони українських громадян, щоб підкорити їх диктату Кремля".
При цьому, попри ознаки геноциду, довести цей злочин проти людяності може бути непросто, пояснила Микитенко, адже в такому випадку потрібно довести умисел. Микитенко додала, що це лише попередній звіт, і випадки катувань можуть бути ще більш поширеними, і зараз українці в окупованих Росією регіонах можуть піддаватися більш жорстоким і поширеним тортурам: "Що довшою була окупація, то важчі були злочини та більша кількість злочинів була скоєна", – пояснює вона.
При цьому просування українців на передовій також посилило застосування тортур: "Враховуючи звільнення частини Херсонської області минулого року, я припускаю, що в помсту за це були скоєні злочини".
Росія неодноразово заперечувала звинувачення в тортурах і порушеннях прав людини в Україні, попри численні переконливі докази, зібрані та поширені міжнародними правозахисними організаціями та новинними організаціями.
Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Путіна та уповноваженої з питань прав дітей Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію сотень дітей з України, що кваліфікується як воєнний злочин.
Крім того, США оголосили, що співпрацюватимуть у питанні притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні з Міжнародним кримінальним судом.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що журналісти Медійної ініціативи за права людини дійшли висновку, що вибух у слідчому ізоляторі в Оленівці Донецької області був заздалегідь спланований.
Чому не діє обіцянка “Ніколи знову”. Інтерв'ю з американкою, яка народилася у Заліщиках та вижила у Голокості
Красиві люди на пляжі Дністра у Заліщиках, маленька дівчинка з кучерями, як у наймолодшої володарки Оскара – американки Ширлі Темпл. Їй навіть подарували однойменну ляльку, дуже популярну у ті часи. Тато вчив дівчинку читати, бабуся планувала навчити грі на фортепіано, але не судилося.
Ця майже ідилія залишилася тільки на старих фотографіях, що нині є в колекції вашингтонського Музею Голокосту. На заваді звичному життю польської родини (а тоді Заліщики входили до складу Польщі) став спочатку Радянський Союз, а потім нацистська Німеччина.
Друга світова війна, а за нею Голокост понівечили життя мільйонів людей. 90-річна мешканка американської столиці Галина Літман – одна з тих, хто вижили у нацистському пеклі. Це вона є тією дівчинкою із старих фотографій на пляжі у Заліщиках. Ляльку Ширлі Темпл вона загубила у час війни і навіть написала про це оповідання для книжки про втрати, хоча пережила набагато більші трагедії – війна забрала і родичів, і назавжди залишила слід і на тілі жінки, коли у будинок, де переховувалися сім’я, влучила німецька бомба. На 80-річчя невістка Галини купила копію ретро-ляльки на інтернет-аукціоні і жінка з ніжністю показує її знімальній групі Голосу Америки.
Галина Літман присвятила усе життя тому, щоб розповідати правду про Другу світову війну та Голокост, тому сьогодні особливо боляче сприймає, що на землю, де вона жила у дитинстві, знову летять бомби.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Ганна Твердохліб, Голос Америки: Що допомогло Вам врятуватися під час війни і Голокосту?
Галина Літман: Мене із сестрою врятувала мама. До того, як прийшли німці, ми пережили ще і радянську окупацію. Росіяни під вигаданими звинуваченнями у шпіонажі засудили мого батька – дантиста – до 20 років Сибіру.
Під час німецької окупації вбивали євреїв. Так, одного разу вони вивезли до лісу близько 600 людей, ніби-то на роботу, сказали, що потрібна допомога. Але ніхто з них не повернувся ні того дня, ні наступного, усі в місті почали страшенно хвилюватися. Потім одному чоловіку, який вижив (бо був поранений у плече і впав разом з іншими до ями) вдалося виповзти, втекти і дійти назад до міста. Він розказав страшні новини – усіх людей просто розстріляли.
Перед тим їм наказали роздягнутися і підходити рядами по черзі до краю ями.
Моя мама, Ольга, ціною усіх сімейних збережень придбала фіктивні документи про нашу приналежність до католицької церкви, тоді замість Літман я стала Літинською. Потім мама працювала на німців – чистила картоплю для військової кухні, також щоб мати документи.
Я тоді навіть ходила на службу і до причастя. Однак я дуже добре розуміла, що це не моя релігія.
Я завжди це кажу, що я знала: це прекрасна релігія, але не моя.
Я знаю, що я народилася єврейкою. Тому я усвідомлюю, хто я. Але тоді це було необхідно, щоб вижити, тому я практикувала усе, що повинна була.
І люди там були дуже добрі. Священик був дуже, дуже приємний. І взагалі, найбезпечнішим місцем була церква. Ми приходили щонеділі. А німці ніколи не заходили до церкви, це було добре.
Але навіть з фіктивними документами ми не могли просто виїхати з країни. Перед тим як потрапити до Великої Британії, куди нас врешті вивезла мама, ми пережили дуже багато випробувань.
У 1942 році німці перевели усіх євреїв Заліщиків, які вижили, до польського Тлусте, де згодом було створено ґетто. Ми з мамою сіли на потяг вглиб країни до Ярослава. Під час подорожі незнайомець випитав у мами, що ми насправді євреї і погрожував здати до Ґестапо.
І тоді мама сказала мені, що вона домовилася із німцем про єдине, що змогла випросити:
“Послухай, я віддала їм усе, що маю. Я лише хотіла, щоб він пообіцяв, що вони розстріляють нас усіх, але – відразу всіх трьох”.
Вона не хотіла розлучатися з дітьми. Це те, що я знала. Те, що вона сказала мені. Правду, як я і раджу усім сьогодні – завжди краще казати правду.
І коли ми вийшли на платформу у місті Ярослав,
я почала смикати маму і сказала: я не хочу вмирати, мамо.
Тоді мама почала просити незнайомця, віддала йому всі гроші і якось їй вдалося переконати його відпустити нас. Потім ми зайшли до кафе попросити молока і там познайомилися з людьми, які порадили жінку, що приймала на роботу та могла надати кімнату. Але з часом до цього будинку влучила німецька бомба.
Г.Т.: Ви пам'ятаєте те бомбардування?
Г.Л.: Звичайно, раптом ми відчули приголомшливий удар. І я почала кричати: “Моя рука, моя рука!” та плакати. Мама схопила мене і сестру, ми побігли на вулицю. Там нікого не було, моя рука кровоточила, ми мусили дістатися лікарні. Мама несла маленьку сестру, тож вона не могла нести мене, але я змогла йти самотужки.
Великий палець висів на шматкові шкіри, який вони просто відрізали.
Але проблема полягала в тому, що, бачите, якщо ви втрачаєте цю частину руки, то вона має тенденцію викривлятися. Тож довелося накласти шину. І головне було не підхопити зараження. Бо якби рука інфікувалася, то довелося б ампутувати її повністю. Медсестрами були черниці, вони були чудовими, абсолютно чудовими. Вони були такі добрі, турботливі, вони піклувалися про мене 2 місяці і не допустили зараження.
Г.Т.: Ваші фотографії дуже зворушливі, як вдалося зберегти їх, коли ви втікали від міста до міста?
Г.Л.: О, це окрема історія. Вони збереглися не у нас, а в Ізраїлі. Лише завдяки тому, що мама пересилала наші фото родичам і друзям. Згодом я побувала там і вони віддали мені ці світлини. Бачите, якою красивою була мама? Вона була чемпіонкою з плавання. І завжди дуже красиво в’язала. Вона і вишивала, а також дуже гарно створювала мереживо. Наші штори були зроблені нею, як і все, що я одягала. Навіть на пляжі.
Г.Т.: Якими пам’ятаєте Заліщики?
Г.Л.: Заліщики були прекрасні! Ви можете побачити у моїй фотоісторії: я була на пляжі практично весь час. Мені було шість з половиною і я найбільше пам’ятаю наш будинок, який, до слова, був зруйнований війною. Мене готували до дитсадка, батько хотів навчити мене читати ще до школи, і навчив. Але до садка я так і не пішла, тому що настала війна. А бабуся і дідусь обіцяли мені фортепіано, і цього теж ніколи не сталося. Я завжди шкодувала, що не навчилася грати на фортепіано.
Г.Т.: Сьогодні знущання з дітей з боку російських військових, воєнні злочини депортації українських дітей до Росії травмують усіх, хто бачить реалії війни. Згадуючи себе маленьку і пережите, що б Ви порадили сьогодні?
Г.Л.: Єдине, що я можу сказати – це те, що ми просто продовжуємо працювати. І продовжуємо розповідати людям. Так, діти – це найголовніше, тому розповідайте їм, що сталося, кажіть правду. І скажіть їм, що світ повинен бути кращим. І намагайтеся працювати далі, щоб зробити його таким.
На верхніх поверхах у нашому Музеї Голокосту є речі з концтаборів, і там є експозиція дитячого взуття.
Цього достатньо, щоб заплакав кожен.
Я туди ніколи не піднімаюся, не можу. Просто не можу.
Г.Т.: Чому, на Вашу думку, міжнародна обіцянка “Ніколи знову” не дотримується?
Г.Л. Що ж, люди є люди. Я не думаю, що вони до кінця розуміють, що роблять. Це дуже боляче.
Так, це те, що ми говоримо – “ніколи знову”, але нам, здається, не вдається досягти цієї мети. Треба працювати, робити те, що можемо. І Музей Голокосту у Вашингтоні активно долучиться до цієї роботи, вони поширюють достовірну інформацію, і дуже старанно працюють зокрема над протидією антисемітизму, тому що це просто невиправдано. На це немає жодних причин окрім того, що люди, здається, знаходять когось, на кого можна спрямувати ненависть. Тому що вони самі нещасливі, можливо, я не знаю.
Я не маю ні найменшої уяви, чому люди можуть бути настільки жорстокими. Я б хотіла, щоб ми зупинили їхню жорстокість, але я не знаю, що робить людей такими.
Ні, я не знаю. Я б радше любила усіх, аніж ненавиділа.
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