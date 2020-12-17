Байден попередив противників США про наслідки в разі можливих кібератак

Новообраний президент США Джо Байден прокоментував повідомлення уряду США про серйозне порушення національної кібербезпеки - хакерської атаки (імовірно здійсненої в інтересах Росії), в результаті якої постраждали багато американських компаній і федеральні установи. Байден заявив, що забезпечення кібербезпеки стане одним з пріоритетів в роботі його адміністрації.

Він додав, що його адміністрація займеться не лише захистом від кіберзлочинів, а й буде активно перешкоджати противникам США в здійсненні кібератак. «Наші противники повинні знати, що як президент я не буду сидіти склавши руки перед обличчям кібернападів на нашу країну», - підкреслив Байден.

Cпільна заява правоохоронних органів США не згадує джерело атаки

Обраний президент повідомив, що вже доручив своїй команді з'ясувати всі подробиці хакерської кампанії, яка викликала у нього «серйозну стурбованість».

«Ми зробимо дотримання кібербезпеки обов'язковим завданням для всього уряду, ще більше зміцнимо партнерські відносини з приватним сектором і збільшимо наші інвестиції в інфраструктуру і людей, які потрібні нам для захисту від зловмисних кібератак», - заявив Байден.

У четвер Федеральне бюро розслідувань, Агентство з комп'ютерної та інфраструктурної безпеки і Управління директора Національної розвідки повідомили, що урядові комп'ютерні мережі постраждали недавно від масштабної хакерської кампанії.

Cпільна заява правоохоронних органів США не згадує джерело атаки.

"ФБР, яка очолює відповідь на загрозу, розслідує та збирає розвіддані з метою встановити відповідальних, переслідувати їх за законом і припинити діяльність суб'єктів від яких походить загроза", - відзначається у заяві.

Наші противники повинні знати, що як президент я не буду сидіти склавши руки перед обличчям кібернападів на нашу країну

Технологічна компанія SolarWinds, яка стала ключовим інструментом в руках хакерів, повідомила, що до 18 тисяч її клієнтів скачали заражене вірусом оновлення програмного забезпечення, яке дозволило хакерам протягом майже дев'яти місяців шпигувати за компаніями і агентствами, залишаючись непоміченими.

Як раніше повідомило агентство Reuters, хакери, які імовірно працюють на Росію, відстежували внутрішній поштовий трафік в Міністерствах фінансів і торгівлі США. Джерела агентства висловили побоювання, що виявлені на даний момент хакерські атаки, можливо, є лише вершиною айсберга.

У США численні критики, американські законодавці закидають президенту США відсутність реакції щодо виявленої кібератаки, однозначно вказують на Росію, як на винуватця.

"Трамп досі нічого не зробив щодо кібератак з Росії на нашу національну безпеку. Це жорстокий диктатор з яким Трамп приязнився 4 роки", - твітує конгресмен-демократ Білл Паскрелл-молодший.

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