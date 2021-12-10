Псакі заявила про підтримку Байденом курсу України на вступ до НАТО

Президент США Джо Байден підтримує прагнення України вступити до НАТО. Про це напередодні заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Текст її коментарів розміщено на сайті Білого дому. Коментарі Псакі прозвучали у час, коли розмову президентів США та України ще не було завершено.

Оприлюднене Білим домом повідомлення з приводу змісту розмови Байдена та Зеленського не містить згадок про позицію Байдена щодо вступу України до НАТО. Не згадується дане питання і у заяві Офісу президента України з приводу розмови Зеленського з президентом США.

"Є певні вимоги, яким їм треба відповідати щодо низки питань, включно з корупцією та іншими темами. І очевидно, що країни партнери по НАТО та Альянс НАТО самі визначають, який вигляд має шлях уперед", - заявила Псакі.

Відповідаючи на питання щодо вимоги Росії стосовно України та НАТО, Псакі також наголосила, що Байден вже заявляв, що одна країна не може силувати іншу змінити її кордон, змінити політику, або накладати обмеження на міжнародну співпрацю.

"Ми послідовно підтримуємо принцип, що кожна країна має суверенне право ухвалювати власні рішення щодо безпеки. Це записано у основному принципі Альянсу та лишається політикою США сьогодні і буде нею у майбутньому", - заявила речниця Білого дому.



Вона також наголосила, що НАТО є оборонним альянсом і не має "агресивних намірів щодо Росії".

Як повідомляє РИА Новости, 8 грудня президент Росії заявив, що за вступом України до НАТО "безумовно" послідує розміщення військових контингентів, баз та озброєнь, які будуть загрозувати Росії. Путін наголосив, що Росія вимагає юридичних гарантій, які виключатимуть розширення НАТО та розміщення у державах, які межують з Росією наступальних озброєнь.

У статті використано матеріали РИА Новости.

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