Байден доручив виділити 500 мільйонів доларів на допомогу біженцям з Афганістану

Президент США назвав важливим для національних інтересів країни виділити 500 мільйонів доларів для задоволення потреб щодо міграції та біженства пов'язаних із ситуацією в Афганістані. Відповідну заяву розміщено на сайті Білого дому.

"Така допомога може бути надана на двосторонній, чи багатосторонній основі, включно із внесками до міжнародних організацій та через фінансування інших неурядових організацій, урядів, та агентств та міністерств США", - відзначається у тексті меморандуму адресованому державному секретарю США Ентоні Блінкену.

Байден наказав державному секретарю подати висновок президента до Конгресу.

Сьогодні міжнародна правозахисна організація "Міжнародна Амністія" закликала США "використати усі доступні інструменти, щоб натиснути на сусідів Афганістану з вимогою відкрити кордони для біженців". Організація також закликала уряд США здійснити швидку евакуацію співробітників громадянського суспільства США, журналістів, активістів, правозахисників, кандидатів на отримання спеціальних віз, та ін. "до США, або іншої країни на час розгляду їх заявок".

"У час, коли світ із важким серцем слідкує за подіями в Афганістані, я закликаю усі країни виявити бажання прийняти афганських біженців та утриматись від депортації. Покоління афганців пройшли через війну та біди. Вони заслуговують на нашу повну підтримку. Зараз час для солідарності", - заявив раніше генсек ООН Гутерриш.

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