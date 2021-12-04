Байден про вимоги Путіна щодо України: я не приймаю "червоних ліній" від жодної людини

Відповідаючи на питання ЗМІ, чи приймає він "червоні лінії" Путіна, які стосуються України, президент США Джо Байден заявив, що не приймає червоних ліній від жодної людини. Байден також відзначив, що очікує тривалої розмови із президентом Росії.

У п'ятницю Джо Байден також заявив про підготовку низки ініціатив спрямованих на стримування агресії Росії щодо України. За словами президента США, він готує "найбільш всеосяжний та змістовний набір ініціатив, щоб значно ускладнити пану Путіну подальші кроки та дії, до яких, як побоюються люди, він може вдатись". Байден також наголосив, що перебуває у постійному контакті із союзниками у Європі та Україною.

Як повідомляв "Голос Америки", у найближчі дні очікується спілкування президентів США та Росії. У Кремлі заявили, що у ході розмови Путін вимагатиме гарантії того, що Україна не стане членом НАТО.

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, під час розмови із Володимиром Путіним президент США Джо Байден заявить, що США готові рішуче виступити проти будь-яких безвідповідальних або агресивних дій з боку Росії, та захищати територіальну цілісність України.

Як заявив Блінкен, під час розмови з Путіним Байден також заявить про бажання більшої передбачуваності та стабільності у відносинах із Росією.

У четвер російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив держсекретарю США Ентоні Блінкену, що Москві потрібні довгострокові гарантії безпеки на західних кордонах.

Лавров також підкреслив, що "ігнорування законних занепокоєнь Росії, втягування України в геополітичні ігри США на тлі розгортання сил НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів матимуть найсерйозніші наслідки, змусять вжити заходів у відповідь для виправлення військово-стратегічного балансу".

Днями директор Центру Карнегі у Москві Дмитро Тренін заявив, що у ході віртуального діалогу Байдена та Путіна Росія "звісно" не отримає обов'язкових до виконання гарантій, який прагне, але "можливою" є участь США у Мінському переговорному процесі.

У статті використано матеріали BBC, Polish Radio, Reuters.

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