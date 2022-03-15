Байден підписав бюджет США з понад 13 млрд для України

Президент США Джо Байден у вівторок підписав і надав силу закону двопартійному законопроекту щодо фінансування уряду США в якому закладено і 13,5 мільярда для України. Про це повідомляє сторінка президента США у соціальній мережі Twitter.

Повідомлення у соціальній мережі називає фінансування пов'язане з Україною "історичним".

"Агресія Путіна проти України об'єднала людей у США та світі для негайних та рішучих дій. Я хочу подякувати лідерам Конгресу за швидку роботу, щоб надати нам необхідні ресурси для продовження нашої сильної відповіді на кризу", - також відзначає Twitter президента США.

Як повідомляв "Голос Америки", Екстрений пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у 13,6 мільярда доларів раніше отримав остаточне схвалення в Конгресі США, як частина загального пакету урядових витрат у 1,5 трильйона доларів.

Як раніше повідомляло видання The New York Times, гроші в екстреному пакеті допомоги Україні порівну розподілені між військовою та гуманітарною допомогою.

Як відзначало видання, вони включать 6,5 мільярда доларів для Міноборони США для покриття витрат на розміщення військових у Східній Європі та надання допомоги розвідданими Україні, та поповнення озброєнь, які США вже передали уряду України. 2, 65 мільярда отримає Агентство США з міжнародного розвитку для надання екстреної харчової допомоги та послуг з охорони здоров'я українцям та іншим потерпілим у регіоні. Окрім цього, 120 мільйонів виділено на розслідування Мін'юсту та Мінфіну США щодо порушників санкцій та обмежених запроваджених проти Росії.