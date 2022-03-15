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Байден підписав бюджет США з понад 13 млрд для України
Президент США Джо Байден у вівторок підписав і надав силу закону двопартійному законопроекту щодо фінансування уряду США в якому закладено і 13,5 мільярда для України. Про це повідомляє сторінка президента США у соціальній мережі Twitter.
Повідомлення у соціальній мережі називає фінансування пов'язане з Україною "історичним".
"Агресія Путіна проти України об'єднала людей у США та світі для негайних та рішучих дій. Я хочу подякувати лідерам Конгресу за швидку роботу, щоб надати нам необхідні ресурси для продовження нашої сильної відповіді на кризу", - також відзначає Twitter президента США.
Як повідомляв "Голос Америки", Екстрений пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у 13,6 мільярда доларів раніше отримав остаточне схвалення в Конгресі США, як частина загального пакету урядових витрат у 1,5 трильйона доларів.
Як раніше повідомляло видання The New York Times, гроші в екстреному пакеті допомоги Україні порівну розподілені між військовою та гуманітарною допомогою.
Як відзначало видання, вони включать 6,5 мільярда доларів для Міноборони США для покриття витрат на розміщення військових у Східній Європі та надання допомоги розвідданими Україні, та поповнення озброєнь, які США вже передали уряду України. 2, 65 мільярда отримає Агентство США з міжнародного розвитку для надання екстреної харчової допомоги та послуг з охорони здоров'я українцям та іншим потерпілим у регіоні. Окрім цього, 120 мільйонів виділено на розслідування Мін'юсту та Мінфіну США щодо порушників санкцій та обмежених запроваджених проти Росії.
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Байден їде у Брюссель на саміт НАТО. Не виключена зустріч із Зеленським
Президент США Джо Байден наступного тижня відвідає Брюссель, де проведе зустріч із лідерами НАТО та Європейської комісії на тему російського вторгнення в Україну.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у вівторок.
“Мета (президента США) - зустрітися особисто, віч-на-віч із нашими європейськими партнерами, обговорити, де ми є в цьому конфлікті, у вторгненні Росії в Україну”, - заявила речниця Адміністрації президента США.
Тим часом на сайті Білого дому повідомили, що Джо Байден у Брюсселі візьме участь у “у надзвичайному саміті НАТО 24 березня, щоб обговорити поточні зусилля зі стримування та оборони у відповідь на неспровокований та невиправданий напад Росії на Україну, а також підтвердили нашу залізну відданість союзникам по НАТО”.
На саміті Європейської Ради Президент Байден має намір обговорити із партнерами, серед іншого, економічні санкції щодо Росії та гуманітарну підтримку постраждалим у цій війні.
На уточнююче питання журналістів, чи відвідає Байден Польщу і має намір зустрітися із президентом Зеленським, Псакі відповіла, що наразі “немає інформації, яку ми готові оголосити”.
“Щодо зустрічі чи іншого контакту із президентом Зеленським, у цьому питанні ми ще узгоджуємо деталі візиту”, - сказала речниця Білого дому. - “Ми досі працюємо над остаточними деталями цього візиту”.
За словами Псакі, позиція президента США щодо “закритого неба” для України наразі не змінилась.
“Президент змушений ухвалювати рішення, зважаючи, що є в інтересах нашої національної безпеки та в інтересах глобальної безпеки. Він продовжує вважати, що “закриття неба” сприяло б ескалації і спричинило б війну з Росією", - заявила речниця Білого дому. - “Це має більше ризиків, ніж переваг”.
Джен Псакі також повідомила, що президент США Джо Байден слухатиме звернення президента України Володимира Зеленського до обох палат Конгресу США, що заплановане на середу, 16 березня.
Росія заборонила в’їзд Байдену, а США – Золотову. Країни обмінялися взаємними санкціями
Російська федерація запровадила персональні санкції проти 13 найвищих урядовців США та політичних діячів. До так званого «стоп-листа» входить президент США Джо Байден і його син Гантер Байден, державний секретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, речниця Білого Дому Джен Псакі, помічник президент з нацбезпеки Джейк Салліван і його заступник Даліл Сінгх, директор ЦРУ Вільям Бернс, директорка Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер, колишня кандидатка в президенти Гіларі Клінтон, перший заступник міністра фінансів Адевейл Адейемо та голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.
Усім цим людям буде заборонений в’їзд до Росії. Цей крок, пояснюється на веб-сайті російського МЗС, «став неминучим наслідком вкрай русофобського курсу, взятого нинішньою Адміністрацією США, яка у відчайдушній спробі зберегти американську гегемонію зробила ставку, відкинувши всі пристойності на фронтальне стримування Росії».
В МЗС пообіцяли розширювати цей список іншими «русофобськи налаштованими» діячами США, але також робити виключення, якщо це необхідно для офіційних контактів найвищого рівня.
"Ніхто з нас не планує туристичні поїздки в Росію, ніхто з нас не має банківських рахунків, до яких ми не зможемо отримати доступ, тому будемо рухатися вперед", - відповіла на цей крок російського уряду речниця Білого дому Джен Псакі.
Не зможуть до Росії тепер приїхати прем’єр-міністр Канади Джастин Трюдо, міністри оборони та закордонних справ країни, повідомив у Твіттері МЗС РФ.
Раніше у вівторок, 15 березня, Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження санкцій проти 11 російських представників сектору оборони.
«Світ був приголомшений здійсненням Росією навмисного, неспровокованого і невиправданого нападу на Україну. Подальше вторгнення Росії в Україну призвело до масових людських страждань і жертв, включаючи смерть невинних мирних жителів, у тому числі дітей. Сьогодні Держдепартамент продовжує накладати серйозні витрати на російських військових лідерів», - йдеться у повідомленні Держдепу.
До цього списку входить голова російської Нацгвардії Віктор Золотов, вісім заступників міністра оборони та глава російського агентства з експорту зброї «Рособоронекспорт».
Хоча санкції забороняють їм в’їзд у США та вимагають від банків блокувати власність зазначених осіб, на практиці вони навряд чи вплинуть на представників російського сектору оборони.
Держдепартамент також оголосив, за повідомленням CNN, про нові візові обмеження для 38 нинішніх і колишніх урядовців Росії, підозрюваних у причетностідо придушення інакомислення в Росії та за кордоном; санкції проти двох співробітників Федеральної служби безпеки Росії; візові обмеження для шести осіб, причетних до нападів на чеченських дисидентів, які проживають в Європі; та візові обмеження для 25 осіб, відповідальних за підрив демократії в Білорусі.
На сьогодні загалом у світі проти Росії запроваджено 4053 санкційних заходів після 22-го лютого, або 6803 загалом. З них США запровадили 1244 санкцій. Таким чином Росія стала країною, що перебуває під найбільшим санкційним тиском у світі. Цими даними поділилася аналітична компанія Castellum.AI, яка додає нові санкцій до своєї бази даних у режимі реального часу.
У Німеччині заявили, що бойкот газу з Росії міг би призвести до "масової бідності" у країні
Негайний бойкт газу та нафти з Росії міг би значно зашкодити населенню Німеччини, призвівши до безробіття та бідності. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.
Хабек заявив, що у разі негайної відмови на Німеччину можуть чекати “масове безробіття, бідність, люди, які не можуть зігріти будинки, люди, у яких не залишиться пального".
За словами німецького урядовця, Німеччина рухається до енергетичної незалежності поступово. "Це гірко, визнавати це морально неприємно, але поки ми не можемо це зробити", - заявив Хабек про можливість відмови від енергетичних ресурсів з Росії.
Як повідомляє видання The Guardian, уряд Німеччини працює над тим, щоб вже влітку країна могла відмовитись від російського вугілля, до кінця року - від нафти.
Видання вказує, що Німеччина на 55% залежить від Росії щодо поставок газу, на 52% - щодо вугілля, і на 34% - щодо нафти.
Американський економіст Пол Кругман у колонці оприлюдненій виданням The New York Times вказує, що Берліну дійсно складно замінити газ, який надходить з Росії. Попри це, вказує Кругман, "нині мають місце серйозні дискусії щодо того, чи може, і до якої міри, Німеччина подолати залежність від російського газу".
Готовність Німеччини розглядати поступову відмову від енергоресурсів із Росії вже є серйозною зміною, пише оглядач.
"Путін схоже досягає чогось значного: він нагадує демократичним країнам світу за що вони виступають. Він вже зруйнував репутацію Росії, як військової супер сили; тепер він також зменшує ту економічну силу, яку вона мала", - вказує Кругман.
Як повідомляє УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина залишається найбільш проблемною країною у питанні відмови від російських нафти і газу.
Кулеба вказав, що для Німеччини " відмова є надзвичайно складним рішенням, але із ними ми ведемо роботу, і віримо, що зрештою нас почують".
У статті використано матеріали The Guardian, The New York Times, УНІАН.
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