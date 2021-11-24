Білий дім оприлюднив заяву Байдена з приводу пам'яті про Голодомор

Згадуючи біль та жертв Голодомору, США також підтверджують свою відданість народу України та непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Про це йдеться у тексті заяви президента США Джо Байдена, яку оприлюднено на сайті Білого дому.

"Кожного листопада ми урочисто вшановуємо та згадуємо мільйони невинних українців, які зазнали страждать на загинули під час Голодомору - “смерті через голод” - у 1932 та 1933. Чоловіки, жінки, та діти, які втратили життя під час цього голоду були жертвами жорстокої політики та умисних дій режиму Йосипа Сталіна. Цього місяця, згадуючи тих, чиї життя було забрано, давайте також знову візьмемося за невпинну роботу з попередження подібних трагедій у майбутньому та допомоги тим, хто сьогодні страждає в ярмі тиранії", - відзначає заява.

У заяві, президент США також вказав, що український народ подолав жах Голодомору, продемонструвавши свій дух та міць, та зрештою створив вільне та демократичне суспільство.

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