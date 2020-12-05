Інавгурація Джо Байдена пройде в скороченому форматі

Новообраний президент США Джо Байден заявив, що хотів би уникнути скупчення мас людей в центрі Вашингтона на церемонії його інавгурації.

«Я думаю, що, ймовірно, не буде гігантського інавгураційного параду на Пенсильванія-авеню», - сказав Байден.

Замість цього, зауважив обраний президент, активність буде носити віртуальний характер. За його словами, у віртуальних заходах «братимуть участь більше людей, ніж будь-коли раніше». Байден повідомив, що працює з командою організаторів, які підготували онлайн-з'їзд Демократичної партії в серпні.

"Дуже малоймовірно, що ви побачите мільйон людей на Національній алеї, аж до меморіалу Лінкольну", - також заявив Байден з приводу інавгурації, наголосивши, що його пріоритетом є безпека людей під час пандемії.

За словами обраного президента, масштабний інавгураційний парад підвищив би ризик поширення COVID-19 в США, чого він хотів би уникнути.

Чинний президент США Дональд Трамп не уточнив, чи буде він присутній на церемонії інавгурації. За словами джерела, близького до Білого дому, Трамп розглядає можливість анонсувати свою участь у виборах 2024 року саме в день вступу Байдена на посаду.

Раніше Байден заявив, що йому особисто байдуже, чи прийде Трамп на інавгурацію, але відзначив, що чинний президент має продемонструвати мирну передачу владу.

"Це його рішення, і воно не матиме наслідків для мене особисто, але для країни - матиме", - заявив Байден каналу CNN.

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