Байден заявив Нетаньягу, що вже сьогодні очікує "значної деескалації"

Президент США Джо Байден сьогодні обговорив ескалацію палестино-ізраїльського конфлікту з прем‘єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

"Два лідери детально обговорили ситуацію у Газі, прогрес Ізраїлю у зменшенні здатності Хамасу та інших терористичних елементів, та поточні дипломатичні зусилля з боку урядів в регіоні та США. Президет вказав прем'єр-міністру, що він очікує значної деескалації сьогодні на шляху до припинення вогню", - повідомляє сайт Білого дому.

Раніше США вчергове заблокували резолюцію Радбезу ООН щодо ізраїльсько-палестинського насильства.

Група експертів ООН з прав людини заявила у вівторок, що повітряні атаки Ізраїлю на густонаселені райони Гази "становлять безладні і неспівмірні напади на цивільних осіб та цивільне майно". Експерти також звинуватили палестинських бойовиків в "навмисному або безвідповідальному" завданні ракетних ударів по Ізраїлю і заявили, що дії обох сторін можуть бути прирівняні до військових злочинів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у вівторок написав у Twitter, що в Газі відбуваються "величезні людські страждання і завдано серйозної шкоди будинкам і життєво важливій інфраструктурі" а також закликав міжнародне співтовариство фінансувати гуманітарні програми ООН в палестинському анклаві.

Дивіться також: Держсекретар США: "Ми б віддали перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам з Росією"