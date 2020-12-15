Колегія вибірників підтвердила перемогу Байдена на виборах президента

Засідання Колегії вибірників стало ще одним важливим кроком у процесі затвердження результатів виборів президента США. Вибірники віддали 306 голосів за Джо Байдена, президент США Дональд Трамп отримав 232 голоси. Це означає, що вибірники підтвердили перемогу Джо Байдена на виборах президента.

Цього разу засідання Колегії вибірників привернуло особливу увагу, адже відбувалось на тлі того що президент Дональд Трамп подав десятки судових позовів, оскаржуючи результати виборів зокрема у Неваді, Джорджії, Пенсільванії, Аризоні, Мічигані та Вісконсині, де переміг Джо Байден. Щоправда кампанія Трампа поки не досягла успіхів у цих судових справах, а вибірники цих штатів віддали голоси за Джо Байдена.

Загалом колегія складається із 538 вибірників, ця кількість базується на чисельності населення кожного штату. Штат з найбільшою кількістю вибірників - це найбільший штат США за кількістю населення - Каліфорнія, де кількість вибірників становить 55.

Під час засідання в понеділок усі голосування пройшли згідно з очікуванням - жоден штат не мав жодного так званого "невірного вибірника", який би не зійшовся із голосуванням мешканців штату.

Наступною важливою датою у виборчому процесі США буде 6 січня. Тоді Конгрес Сполучених Штатів має зібратись на спеціальну сесію і формально прийняти та порахувати голоси Колегії вибірників.

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