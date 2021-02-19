Байден на Мюнхенській конференції: Захист України залишається критично важливим для Європи та США

Кремлю набагато простіше погрожувати окремим державам, аніж вести перемовини з сильною та об’єднаною трансатлантичною спільнотою

Президент США Джо Байден у п'ятницю виступив з промовою на Мюнхенській конференції з безпеки. Як повідомляє інформаційне агентство «Франс-Прес», Джо Байден став першим президентом США, який виступив з промовою на Мюнхенській конференції. Як заявив в бесіді з журналістами високопоставлений співробітник адміністрації США, участь Байдена у зустрічах G7 і в Мюнхені знаменує «широкий, впевнений і рішучий заклик до об'єднання Трансатлантичного альянсу і партнерства».

У своїй промові Джо Байден розповів про пріоритети зовнішньої та безпекової політики США. Президент наголосив на важливості спільного протистояння Китаю, боротьбі з тероризмом, а також подоланні пандемії та кліматичних змін. Окремо він згадав про загрозу з боку Росії та єдність НАТО, і наголосив: Сполучені Штати залишаються відданими принципу колективної оборони: напад на одного союзника означає напад на всіх.

"Путін хоче послабити Європейський проект і союз НАТО. Він хоче підірвати трансатлантичну єдність та наші цілі. Адже Кремлю набагато простіше погрожувати окремим державам, аніж вести перемовини з сильною та об’єднаною трансатлантичною спільнотою. Саме тому захист суверенітету та територіальної цілісності України залишається критично важливим для Європи та США", - відзначив Джо Байден.

Дивіться також: Як американській підліток придумав назву марсоходу НАСА



