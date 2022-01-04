Байден заявив про небезпеку "Омікрону" для невакцинованих та закликав до вакцинації

Президент США Джо Байден у вівторок заявив, що невакциновані особи мають підстави, щоб відчувати небезпеку через "Омікрон", відзначивши, що деякі з них можуть хворіти у важкій формі та померти.

При цьому президент США наголосив, що вакцини дають захист від важкої хвороби у випадку хвороби, та закликав використовувати маски у громадських просторах.

"Якщо ви вакциновані та отримали щеплення-підсилювач - ви у високій мірі захищені. Знайте, відчувайте занепокоєння через "Омікрон", але не почувайтесь у небезпеці. Якщо ж ви не вакциновані, то у вас є деякі підстави, щоб відчувати небезпеку ", - відзначив президент США.

Як повідомляється, Байден також виступив за продовження роботи шкіл.

Заява президента США пролунала на тлі реєстрації у США у понеділок майже мільйона нових випадків зараження коронавірусом, що є найбільшим показником у світі та перевищує показник у 505 109 випадків, встановлений майже тиждень тому.

Кількість госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 за останній тиждень зросла майже на 50 відсотків і вперше з минулої зими перевищила 100 тисяч.

Середня добова кількість смертей залишалася відносно стабільною протягом грудня і на початку січня і тримається близько 1300, хоча статистика смертності зазвичай відстає від показників зараження та госпіталізації.

Варіант "Омікрон" передається набагато легше, ніж попередні штами вірусу, хоча, як заявила у вівторок Всесвітня організація охорони здоров'я, дані свідчать про те, що цей варіант викликає менш серйозну форму захворювання.

У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки", The Hill, ABC News.

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