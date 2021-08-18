Байден та Меркель обговорили Афганістан

Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з приводу ситуації в Афганістані. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Білого дому.

"Вони відзначили нинішні зусилля військових та цивільних обох країн, які тісно співпрацюють у Кабулі щодо евакуації громадян країн, вразливих афганців, та хоробрих громадян Афганістану, які невтомно працювали протягом 20 років для забезпечення безпеки, просування миру, та надання допомоги афганському народу. Вони також обговорили необхідність тісної координації щодо надання гуманітарної допомоги вразливим афганцям у країні та підтримці країн-сусідів, та погодились продовжити планування щодо цієї роботи під час майбутнього віртуального саміту партнерів "Великої сімки", - відзначає Білий дім.

Раніше, як повідомило інформаційне агентство Reuters, Меркель заявила своїм партійцям, що Німеччина повинна евакуювати 10 000 осіб з Афганістану. Агентство AFP повідомляло, посилаючись на власні джерела, що Меркель назвала причиною виведення військ США з Афганістану "внутрішньо американську політику". Джо Байден у зверненні до країни підкреслив, що переконаний у правильності свого рішення щодо виведення військ США із Афганістану.

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