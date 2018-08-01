Байден випереджає Трампа на 7 пунктів у гіпотетичних виборах 2020 року – опитування

Колишній віце-президент США Джо Байден обігнав президента Трампа на 7 пунктів у гіпотетичних виборчих перегонах 2020 року, згідно з новим опитуванням Politico / Morning Consult, повідомляє видання The Hill.

44 відсотки зареєстрованих виборців відповіли, що вони будуть підтримувати Байдена на наступних президентських виборах, порівняно з 37 відсотками виборців, які заявили, що голосуватимуть, щоб переобрати Трампа.

Опитування також показало, що абстрактний кандидат отримав би кращі результати, ніж Трамп і Байден, серед зареєстрованих демократів: 89 відсотків заявили, що вони голосуватимуть за абстрактного кандидата від власної партії, тоді як 80 відсотків заявили, що голосуватимуть за Байдена.

Сімдесят вісім відсотків республіканців заявили, що вони голосуватимуть за переобрання Трампа на посаду.

Байден висував свою кандидатуру на пост президента в 1998 і 2008 роках, але обидва рази швидко вийшов із перегонів.

Колишній віце-президент США Джо Байден вже заявив, що до кінця року вирішить, чи буде балотуватись у 2020-му році, і опитування в червні виявило, що він залучить найбільшу підтримку серед виборців-демократів, ніж будь-який інший кандидат в опитуванні.

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