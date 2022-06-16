США оголосили про додаткові $225 мільйонів гуманітарної допомоги Україні

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні додаткової гуманітарної допомоги на суму 225 мільйонів доларів через агенцію USAID (Агенція з міжнародного розвитку США).

Про це Агенція повідомила на своєму веб-сайті: “Це додаткове фінансування забезпечить життєво необхідну гуманітарну продовольчу допомогу людям, що проживають в Україні. У районах з функціонуючими ринками ця підтримка дозволить партнерам надавати грошові перекази людям, щоб придбати продукти харчування та інші предмети першої необхідності".

Серед іншого, ці кошти фінансуватимуть найнеобхідніші потреби українців:

“Ця підтримка також забезпечуватиме питну воду, санітарію та гігієну, критичні медичні товари та засоби з охорони здоров’я, послуги із надання захисту, допомогу в харчуванні, допомогу з житлом”, - мовиться у заяві Агенції з міжнародного розвитку США.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, Сполучені Штати надали Україні гуманітарної допомоги на близько 914 мільйонів доларів. З них - 702 мільйони були виділені через агенцію USAID. Ці кошти, здебільшого, фінансували найнеобхідніші потреби переселенців, біженців та осіб, що проживають у зоні бойових дій.

Агенція з міжнародного розвитку США, крім гуманітарної допомоги, підтримує Україну у питаннях кіберзахисту, енергетичної інфраструктури, протидії дезінформації, підтримує малий бізнес та сільське господарство, документує факти порушень прав людини а також допомагає місцевим органам влади.

У середу, 15 червня, президент США Джо Байден оголосив про виділення мільярда доларів безпекової допомоги Україні. Ці кошти підуть на закуп додаткових артилерійських систем, зброї для захисту узбережжя, боєприпасів і сучасних ракетних систем “необхідних для оборони Донбасу”.