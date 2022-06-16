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США оголосили про додаткові $225 мільйонів гуманітарної допомоги Україні
Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні додаткової гуманітарної допомоги на суму 225 мільйонів доларів через агенцію USAID (Агенція з міжнародного розвитку США).
Про це Агенція повідомила на своєму веб-сайті: “Це додаткове фінансування забезпечить життєво необхідну гуманітарну продовольчу допомогу людям, що проживають в Україні. У районах з функціонуючими ринками ця підтримка дозволить партнерам надавати грошові перекази людям, щоб придбати продукти харчування та інші предмети першої необхідності".
Серед іншого, ці кошти фінансуватимуть найнеобхідніші потреби українців:
“Ця підтримка також забезпечуватиме питну воду, санітарію та гігієну, критичні медичні товари та засоби з охорони здоров’я, послуги із надання захисту, допомогу в харчуванні, допомогу з житлом”, - мовиться у заяві Агенції з міжнародного розвитку США.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, Сполучені Штати надали Україні гуманітарної допомоги на близько 914 мільйонів доларів. З них - 702 мільйони були виділені через агенцію USAID. Ці кошти, здебільшого, фінансували найнеобхідніші потреби переселенців, біженців та осіб, що проживають у зоні бойових дій.
Агенція з міжнародного розвитку США, крім гуманітарної допомоги, підтримує Україну у питаннях кіберзахисту, енергетичної інфраструктури, протидії дезінформації, підтримує малий бізнес та сільське господарство, документує факти порушень прав людини а також допомагає місцевим органам влади.
У середу, 15 червня, президент США Джо Байден оголосив про виділення мільярда доларів безпекової допомоги Україні. Ці кошти підуть на закуп додаткових артилерійських систем, зброї для захисту узбережжя, боєприпасів і сучасних ракетних систем “необхідних для оборони Донбасу”.
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США в ОБСЄ: З кожного регіону, що потрапляє під контроль РФ, йдуть повідомлення про казні, згвалтування, катування
Не втрачати чутливість до порушень прав людини, скоєних під час війни РФ в Україні, закликав Раду ОБСЄ посол США в цій організації Майкл Карпентер.
"Пане голово, після багатьох місяців війни, після численних повідомлень про казні цивільних, скидання у масові могили, катування затриманих електрошоком, гвалтування жінок на очах їхніх родин, вбивства дітей перед їхніми батьками, є ризик, що дехто в міжнародній спільноті - і навіть, можливо, дехто в цій Раді - стануть нечутливими до цих трагедій. Ми не можемо дозволити цьому статись", - заявив Карпентер у виступі 16 червня.
Він нагадав про звіт правоохоронної організації Amnesty International, де вказувалось, зокрема, що неодноразові бомбування Росією Харкова становлять воєнні злочини а також наводились численні свідчення нападів на цивільне населення.
Ці бомбування, а також напади на інші основні міста, включаючи Маріуполь та Сєвєродонецьк, вказують, як зазначає Карпентер, що "Кремль хоче досягнути свого бачення поглинання Росією України шляхом знищення суверенної держави і примусового усунення цивільних".
Сьогодні ж про результати розслідування ситуації в Маріуполі повідомила Верховний комісар з прав людини ООН Мішель Бачелет. Вона назвала ситуацію "спустошливою" і вказала, що цивільні "продовжують нести тягар цього конфлікту". Серед іншого, Бачелет назвала російський авіаудар по Маріупольському драматичному театру 16 березня "одним з найбільш смертоносних і показних прикладів шкоди для цивільних". Цивільним об'єктам в місті завдано значної шкоди, що "викликає серйозне занепокоєння щодо дотримання міжнародного гуманітарного права, зокрема заборони на нерозбірливі напади і вимогу пропорційності", додала посадовиця. Бачелет висловила занепокоєння через теперішню гуманітарну ситуацію в місті.
НАТО готує «всеосяжний пакет допомоги» Україні
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у самміті НАТО, заявив у четвер, 16 червня, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі після проведення наради міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.
«Війна Росії проти України є найбільшою загрозою для безпеки країн НАТО протягом останніх багатьох десятиліть», – сказав Єнс Столтенберг.
Відповідь Альянсу має бути розрахована не лише на нинішній момент, але і на майбутнє – НАТО готує «всеосяжний пакет допомоги тривалої допомоги Україні», щоб вона могла краще співпрацювати з НАТО, перейти на сучасне озброєння та посилити оборонні інституції.
НАТО планує допомагати і іншим партнерам, які перебувають під загрозою, сказав Столтенберг, і посилить свої довготермінові можливості щодо стримування та оборони на східних теренах Альянсу, сказав Столтенберг під час прес-конференції в Брюсселі.
На ефективності НАТО наголосив і очільник Пентагону США Ллойд Остін. "Разом ми швидко і рішуче відповіли на невиправдане, незаконне і зухвале вторгнення Росії до України, - написав Остін у Twitter. - НАТО показало світові, що воно залишається ключовим форумом для консультацій, прийняття рішень та дій з питань трансатлантичної безпеки".
Столтенберг заявив, що НАТО готує нову стратегічну концепцію щодо Росії, і вперше – щодо Китаю. У цьому контексті генсек НАТО привітав першу в історії участь у саміті НАТО країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Також, за словами Столтенберга, НАТО обговорить питання кращого розподілу витрат всередині НАТО та обговорення заявки на вступ від Фінляндії та Швеції.Виступ Генерального секретаря відбуваввся перед самітом НАТО в Мадриді, що відбудеться наприкінці червня. Очікується, що цей саміт має «трансформувати» Альянс та ухвалити низку важливих рішень.
Поставки HIMARS співмірні з тим, скільки Україна здатна застосувати - Білий дім
Кількість наданих США Україні систем залпового вогню HIMARS залежить від того, скільки таких систем Україна здатна ефективно застосувати в бою, сказав радник з національної безпеки США Джейк Салліван на безпековій конференції в американському аналітичному центрі CNAS у Вашингтоні.
"Один з ключових факторів того, як ми надаємо ці системи, це те, скільки можливо ефективно прийняти на полі бою. Це складні системи, які вимагають навчання, - сказав Салліван. - Ми провели навчання початкової команди українців, але зі збільшенням кількості систем, очевидно, потрібно збільшувати кількість навченого персоналу. Це відбуватиметься в наступні тижні і місяці".
"Маємо це робити крок за кроком", - додав посадовець.
До кінця цього місяця союзники поставлять до України системи HIMARS, боєприпаси та навчені команди для застосування цих систем, заявив напередодні генерал США Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, за результатами засідання Контактної групи з оборони України, "Рамштайн-3".
Як повідомлялось раніше, США планують поставити в Україну чотири системи залпового вогню HIMARS. Ракетні системи також надає Велика Британія, про надання таких систем заявила Німеччина. Водночас, в українському Міноборони заявляли про потребу в 100 далекобійних ракетних системах.
"Завдання українців просити якомога більше, наше завдання - надавати співмірно тому, наскільки, за нашими оцінками, вони мають навчений персонал і здатність це використати ефективно", - відреагував Салліван на прохання прокоментувати розбіжності в оцінках поставок між США та Україною.
"Ми надали їм перші чотири [системи HIMARS] і дуже швидко та інтенсивно проводимо навчання, щоб ці системи можна було використати на полі бою", - додав посадовець.
Він поділався очікуваннями, що наступний пакет оборонної допомоги США включатиме додаткові системи HIMARS.
Про окупацію, шлях до порятунку та фільтрацію – інтервʼю з мешканцем Маріуполя Владом Шороховим. Відео
Мешканець Маріуполя Влад Шорохов розповідає Голосу Америки про те, як він як виживав під обстрілами, виходив з Маріуполя, як проходив фільтрацію, влаштовану росіянами.
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