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"Сталева рішучість українців ніколи не зламається" - Байден розповів про важливу роботу Повітряних сил США в підтримці України
Президент США Джо Байден у промові до випускників академії Військово-повітряних США у четвер розповів, наскільки важливою є роль ВПС у допомозі Україні в час війни проти російської агресії.
"Військово-повітряні та Космічні сили США є основою цієї операції, забезпечуючи повітряні можливості та матеріально-технічне ноу-хау для переміщення артилерії, боєприпасів, бойових машин, протитанкових систем та систем ППО; забезпечення попереджень про ракетні удари через космічну розвідку, забезпечення зв'язку. Жодна інша нація у світі -- в усьому світі -- не має таких можливостей, як ми", - наголосив президент США.
Він також згадав про навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, серед яких є американські F-16.
"Буквально кілька тижнів тому я зустрівся з президентом Зеленським у Хіросімі на саміті «Групи семи». Я йому сказав, що у співпраці з нашими партнерами ми починаємо навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16, щоб Україна могла себе захистити сьогодні та в майбутньому", - вказав президент США.
Байден розповів, що особисто відвідував Україну багато разів, "виступав у Раді. Я був там і після вторгнення". Він висловив захоплення "сталевою рішучістю" людей в Україні.
Сталева рішучість українського народу жити на свободі ніколи не буде зламана. Вони неймовірні: звичайні жінки та чоловіки, які борються, віддаючи життя за свою країну та свої родиниДжо Байден
"Сталева рішучість українського народу жити на свободі ніколи не буде зламана. Вони неймовірні: звичайні жінки та чоловіки, які борються, віддаючи життя за свою країну та свої родини. І підтримка України американським народом не похитнеться. Ми завжди відстоювали демократію, завжди", - сказав президент США Джо Байден.
Він наголосив, що підтримка України є глобальною, а Путін своєю агресією лише об’єднав світ навколо цієї підтримки: "Пам’ятаєте, коли я сказав, що Путін упевнений, що НАТО розпадеться, що вони не вистоять разом? Він об’єднав 40 країн. Сполучені Штати об’єднали світ, щоб міцно стояти на боці України та захищати цінності, які так близькі американському народу: свобода, суверенітет, демократія, проста гідність. Працюючи з коаліцією з понад 50 країн, ми надали історичну безпекову допомогу, яка дала змогу Україні захистити себе".
Байден задався питанням, що могло б статись, якби американська підтримка України зменшилась: "Я прошу вас задуматись, що станеться, якщо ця підтримка похитнеться і Україна впаде? Як щодо Білорусі? А як щодо решти Східної Європи?"
За словами президента США, щоб впоратися з глобальними викликами, як то російська агресія в Україні чи суперництво з Китаєм, американським кадетам ВПС потрібні лідерські якості, такі як стійкість, креативність, витривалість, відданість.
"Світ, у який ви вступаєте, не тільки швидко змінюється, але й темп змін прискорюється", — наголосив президент США.
Джо Байден проголошував промову в академії ВПС США у Колорадо-Спрінгс.
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Щодо плану вступу України до НАТО в Альянсі наразі ще різноголосся
Висловлювання європейських лідерів вказують на, наразі, відсутність одностайності у відповіді на українські заклики, щоб вже у найближчі місяці був узгоджений план стосовно вступу України в НАТО.
Президент Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Молодові 1 червня сказав, що альтернативою повноправному членству в НАТО і в ЄС є «або відкрита війна, або повзуча російська окупація».
Український керівник казав, що погоджується, що в умовах війни набуття членства в НАТО неможливе, але наполягає на узгоджені конкретного плану вступу України.
Наші країни мають разом поміркувати над гарантіями безпеки для України, які, більше того, повинні просувати до членства в НАТО.Катрін Колонна, міністерка закордонних справ Франції
«Влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства, а також гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО. Восени потрібне чітке позитивне рішення щодо нашого вступу до ЄС», - заявив український президент.
Україна ще у вересні 2022 року у розпал бойових дій проти російського вторгнення, оголосила те, що Київ назвав офіційною заявкою на вступ в НАТО.
Тоді на підтримку українського членства висловилися уряди лише десятка з тридцяти членів альянсу - переважно держави східної Європи.
Тепер до прибічників визначення якнайшвидшого і чіткого «шляху» України до членства в НАТО долучився президент Франції Еммануель Макрон.
Про те, що Україні належить «повноправне місце в НАТО» заявив і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Найбільш обережно з поміж керівників провідних європейських держав щодо запрошення України в НАТО наразі висловлюється канцлер Німеччини Олаф Шольц.
На пресконференції у Молдові він говорив, що потрібно якомога швидше сформулювати гарантії безпеки для України, але підкреслив, що вони мають бути «відмінними від тих, які зараз пов’язані з членством в НАТО».
НАТО завжди чітко заявляло про політику відкритих дверей, але водночас очевидно, що посеред війни ми не можемо говорити про нове членство.Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Також стримано на заявку України про вступ в НАТО досі відповідали у США.
Президент США Джо Байден 1 червня проголосив, що нещодавній вступ Фінляндії ще більше зміцнив НАТО і додав, що «Швеція буде в альянсі якнайшвидше», але не згадав про прагнення України.
Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами НАТО в Норвегії зауважив, що запрошення України мають підтримати всі члени Північноатлантичного альянсу.
Тим часом Угорщина, яка разом з іншою країною НАТО - Туреччиною затягує з ратифікацією членства Швеції, відкрито заявляє, що не хоче вести мову навіть про можливість вступу України в НАТО.
«Ми не можемо говорити про вступ в НАТО країни, яка в стані війни. Ми також не можемо говорити про графік вступу такої країни», - заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто на зустрічі міністрів альянсу в Осло 1 червня.
Угорський прем’єр-міністр Віктора Орбан залишається найбільш приязним у відносинах з Росією у порівнянні з іншими керівниками країн альянсу і має тертя з Україною.
Угорщина єдина з країн НАТО відмовилася надавати українцям військову допомогу, і Будапешт гучно заперечує навіть проти економічних санкцій ЄС щодо Росії.
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- Голос Америки
Росія заблокувала експорт зерна з українських портів. ООН нагадує про голод, каже, що ситуація "дуже серйозна"
Російська федерація повідомила Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі про обмеження реєстрацій суден в українському порту Південний.
Незважаючи на загрозу продовольчої кризи та голоду у низці країн, Росія таким чином блокує експорт зерна з України та мотивує це своє рішення бажанням відновити експорт власного аміаку територією України.
Про це 1 червня повідомив Стефан Дюжаррік, речник Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй.
“Ми стурбовані постійним уповільненням реалізації Чорноморської ініціативи”, - сказав Дюжаррік. Та зокрема повідомив, у травні експорт зерна та інших культур становив менше половини обсягів, відправлених у квітні. Так, у травні з українських портів вийшли 33 судна. Лише 3 з них – з порту Південний.
“Це дуже серйозна ситуація. Треба рухатися вперед. Ініціативу планується відновити 17 липня”, – сказав Дюжаррік.
Раніше ООН заявляла, що не має запасного плану на випадок, якщо Росія вийде з угоди, що дозволяє Україні експортувати зерно на міжнародні ринки.
“Глобальні гарячі точки голоду зростають, про що ми вас регулярно сповіщаємо”, - наголосив Дюжаррік. Він також запевнив, що секретаріат ООН надав практичні пропозиції “всім сторонам”.
Як повідомляв Голос Америки, 31 травня ООН заппропонувала Україні, Росії й Туреччині почати підготовку до відновлення транзиту російського аміаку через Україну. Це одна з “вимог” Кремля, у разі невиконання якої Росія погрожувала заблокувати експорт зерна з України.
Мінінфраструктури України 1 червня повідомила, що українська сторона надіслала листа до СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу. Йдеться про діяльність СКЦ у складі 3 інспекційних команд та 9 інспекцій на день. “Українські інспектори наразі перебувають в СКЦ та готові негайно приступити до роботи в разі відновлення реєстрації суден”, - інформує міністерство.
“Сподіваємося, що партнери по [зерновій - ред.] Ініціативі все ж таки знайдуть рішення та припинять цей шантаж Росії всього світу. Адже значення Зернової Ініціативи вже доведено світовим продовольчим ринком і світ не має мовчати”, - йдеться у оприлюдненій заяві Мінінфраструктури.
У ній також йдеться про 7 місяців “саботажу та гальмування роботи з боку російської делегації в СКЦ”, у результаті чого світ недоотримав мінімум 20 млн тонн продовольства.
За інформацією відомства, упродовж 10 місяців роботи Зернової ініціативи експортовано понад 30,5 млн тонн продукції українських аграріїв.
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