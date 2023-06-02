"Сталева рішучість українців ніколи не зламається" - Байден розповів про важливу роботу Повітряних сил США в підтримці України

Президент США Джо Байден у промові до випускників академії Військово-повітряних США у четвер розповів, наскільки важливою є роль ВПС у допомозі Україні в час війни проти російської агресії.

"Військово-повітряні та Космічні сили США є основою цієї операції, забезпечуючи повітряні можливості та матеріально-технічне ноу-хау для переміщення артилерії, боєприпасів, бойових машин, протитанкових систем та систем ППО; забезпечення попереджень про ракетні удари через космічну розвідку, забезпечення зв'язку. Жодна інша нація у світі -- в усьому світі -- не має таких можливостей, як ми", - наголосив президент США.

Він також згадав про навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, серед яких є американські F-16.

"Буквально кілька тижнів тому я зустрівся з президентом Зеленським у Хіросімі на саміті «Групи семи». Я йому сказав, що у співпраці з нашими партнерами ми починаємо навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16, щоб Україна могла себе захистити сьогодні та в майбутньому", - вказав президент США.

Байден розповів, що особисто відвідував Україну багато разів, "виступав у Раді. Я був там і після вторгнення". Він висловив захоплення "сталевою рішучістю" людей в Україні.

Сталева рішучість українського народу жити на свободі ніколи не буде зламана. Вони неймовірні: звичайні жінки та чоловіки, які борються, віддаючи життя за свою країну та свої родини

"Сталева рішучість українського народу жити на свободі ніколи не буде зламана. Вони неймовірні: звичайні жінки та чоловіки, які борються, віддаючи життя за свою країну та свої родини. І підтримка України американським народом не похитнеться. Ми завжди відстоювали демократію, завжди", - сказав президент США Джо Байден.

Він наголосив, що підтримка України є глобальною, а Путін своєю агресією лише об’єднав світ навколо цієї підтримки: "Пам’ятаєте, коли я сказав, що Путін упевнений, що НАТО розпадеться, що вони не вистоять разом? Він об’єднав 40 країн. Сполучені Штати об’єднали світ, щоб міцно стояти на боці України та захищати цінності, які так близькі американському народу: свобода, суверенітет, демократія, проста гідність. Працюючи з коаліцією з понад 50 країн, ми надали історичну безпекову допомогу, яка дала змогу Україні захистити себе".

Байден задався питанням, що могло б статись, якби американська підтримка України зменшилась: "Я прошу вас задуматись, що станеться, якщо ця підтримка похитнеться і Україна впаде? Як щодо Білорусі? А як щодо решти Східної Європи?"

За словами президента США, щоб впоратися з глобальними викликами, як то російська агресія в Україні чи суперництво з Китаєм, американським кадетам ВПС потрібні лідерські якості, такі як стійкість, креативність, витривалість, відданість.

"Світ, у який ви вступаєте, не тільки швидко змінюється, але й темп змін прискорюється", — наголосив президент США.

Джо Байден проголошував промову в академії ВПС США у Колорадо-Спрінгс.