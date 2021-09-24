Президент США наголосив на ефективності захисту від COVID-19, який мають повністю вакциновані

Джо Байден у п'ятницю наголосив на ефективності захисту від COVID-19, який мають повністю вакциновані особи. Текст заяви президента США розміщено на сайті Білого дому.

"Зрештою, якщо ви повністю вакциновані, він маєте високий ступінь захисту від важкого перебігу хвороби навіть якщо ви захворієте на COVID-19", - зауважив президент США.

"Останні дані вказують, що щодня спостерігається лише один підтверджений випадок захворювання серед 5 000 повністю вакцинованих американців. Ви захищені настільки, наскільки це можливо. Ви у хорошому стані", - сказав Джо Байден.

Байден також вказав на те, що вакцини-посилювачі Pfizer вже схвалені для категорій громадян, які мають у них необхідність.

Президент США також вчергове наголосив, що нині у США - "пандемія серед невакцинованих".

Байден поклав на невакцинованих американців відповідальність за тиск, який вони створюють на лікарні, та відзначив, що вони ставлять під загрозу економічне відновлення країни.

За словами президента США відмова від щеплень "дорого коштує усім нам".

Як раніше повідомляв "Голос Америки", президент США заявив, що Сполучені Штати Америки прагнуть стати "арсеналом вакцинації" для світу, сприяючи вакцинації більшості населення Землі.

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