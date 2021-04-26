Експерти висловились з приводу можливості зустрічі Байдена з Путіним

Міжнародні оглядачі розійшлися у думках щодо того, чи варто президентові США Джо Байдену проводити саміт з російським президентом Володимиром Путіним.

"Перш ніж подорожувати до Європи, і особливо перш ніж зустрічатись із Путіним, президент США має запросити Володимира Зеленського до Білого дому", - твітує сьогодні екс-посол США у Росії Майкл Макфол.

Сьогодні ж, повідомляє "Интерфакс", прессекретар Путіна, Песков заявив, що зустріч президентів Росії і США відбудеться влітку, але її точна дата ще визначена.

Від Білого дому інформації щодо потенційної зустрічі поки не надійшло. Раніше у п’ятницю на запит Голосу Америки речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що контакти між США та Росією залишатимуть на рівні «радників з нацбезпеки».

В цьому місяці Байден закликав Путіна знизити напруженість, викликану нарощуванням російських сил біля кордону з Україною, і запропонував провести зустріч на вищому рівні для обговорення цілого ряду спірних проблем.

"Чи виникнуть за час до зустрічі Байдена-Путіна нові проблеми, які могли б нівелювати, або погіршити перспктиви прогресу? Одною з таких можуть бути масові репресії проти співробітників організації Навального", - твітує колишній посол США до Грузії, Казахстану, а нині дослідник компанії Rand Вільям Кортні.

"Зустріч із Путіним до відвідин усіх місць, до яких він вдерся та зустрічей з жертвами? Це тхне замиренням та надсилає різні невірні сигнали країнам, які є жертвами нападок Путіна. Хто б під подумати, що підхід Байдена до Росії буде не набагато кращим, або некращим за підхід Трампа", - твітує оглядач-міжнародник Максим Еріставі.

"Саміт із вбивцею? Досі Байден сповідує вірну політику щодо Росії, але йому треба бути послідовним, якщо він хоче домогтися змін вбивчої поведінки Путіна, - зауважував раніше російський опозиційний діяч Гаррі Каспаров. - Будь-яке підвищення статусу Путіна гарантує більше агресії, а не менше. Коли маєш справу з диктатором не можна забезпечити безпеку замиренням. Він вірно вбачає у цьому слабкість. Не давайте йому самітів, угод, чи будь-чого іншого".

Коментуючи заяви російських посадовців про можливість проведення саміту вже в червні, експерт «Атлантичної ради» Андерс Аслунд засумнівався у правдивості таких тверджень.

"Справедливо припустити, що це провокація Кремля, щоб примусити Білий дім запропонувати більш ранню зустріч", - твітує Аслунд.

Директор московського центру "Карнегі" Дмитро Тренін вважає, що США та Росія мають мало часу для підготовки до зустрічі у Європі 15-16-го червня.

"Але вони можуть обговорити рамку для майбутніх відносин. Незрозуміло, чи можуть вони погодитись непогоджуватись", - пише Тренін.

Він також відзначив, що не вважає, що зустріч президентів принесе вирішення будь-яких проблем.

"Найбільше, що я бачу так це більша чіткість щодо того, де проходять «червоні лінії» для кожної країни. Та рішення розпочати консультації перед подальшими перемовинами щодо стратегічної стабільності. Плюс позитивний гамір про клімат. Також сподіваюсь, що цього разу не буде скандалу".

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