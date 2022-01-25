Байден розгляне запровадження особистих санкцій проти Путіна, не має наміру розміщувати війська США в Україні

Президент США Джо Байден готовий розглянути запровадження санкцій проти президента Росії Володимира Путіна особисто у разі оновленого нападу Росії на Україну. Про це Байден заявив у вівторок, відповідаючи на питання журналістів.

Президент США також вказав, що Росія не вдалась до деескалації військової присутності на кордонах України.

При цьому Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати Америки не мають наміру розміщувати американські війська, чи війська НАТО, в Україні.

"Але будуть серйозні економічні наслідки", - заявив Байден, вказавши, що такі наслідки послідують, як за спробою захопити всю Україну так і за "значно менше".

"Йдеться не лише про наслідки для Росії в економічному та політичному вимірах, але про надзвичайні наслідки світового масштабу".

За словами Байдена, якби Путін здійснив новий наступ, це стало би "найбільшим вторгненням з часу Другої світової війни".

"Це змінило би світ", - сказав Байден.

У Росії заперечують плани нового вторгнення в Україну.

Речниця МЗС Росії Захарова напередодні заявила, що Україна сприймається Заходом як інструмент впливу, проведення своїх інтересів у регіоні, дестабілізації ситуації, впливу.

"Немає фактів, що доводять нашу агресію, якесь порушення нами міжнародного права, непартнерські відносини", - заявила Захарова.

У статті використано матеріали Известия.