Байден та Путін можуть зустрітись у червні – російський ЗМІ цитує помічника Путіна

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін, можливо, зустрінуться в червні, повідомило в неділю агентство «РИА Новости» з посиланням на помічника російського президента Юрія Ушакова. Радник Путіна з питань закордонної політики, однак, додав, що остаточного рішення щодо зустрічі поки що не було прийнято.

«В залежності від багатьох факторів будемо приймати рішення, звичайно», - заявив Ушаков, який працював послом Росії в США в 1998-2008 роках.

Крім того, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у неділю, що пропозиція Байдена про проведення саміту було сприйнята «позитивно» і зараз вивчається, повідомило «РІА Новини».

Від Білого дому інформації щодо потенційної зустрічі поки не надійшло. Раніше у пятницю на запит Голосу Америки речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що контакти між США та Росією залишатимуть на рівні «радників з нацбезпеки».

Раніше в цьому місяці Байден закликав Путіна знизити напруженість, викликану нарощуванням російських сил біля кордону з Україною, і запропонував провести зустріч на вищому рівні для обговорення цілого ряду спірних проблем.

Тоді Кремль заявив, що проведення саміту буде залежати від дій США, і, за деякими повідомленнями, закликав Вашингтон відмовитися від планів введення нових санкцій проти Росії.

Відносини США і Росії знизилися до нового найнижчого рівня після «холодної війни», коли Байден в одному з інтерв'ю позитивно відповів на питання, чи вважає він Путіна «вбивцею», а Москва викликала свого посла з Вашингтона для консультацій.

Незважаючи на протести Москви, США в цьому місяці ввели серію нових санкцій проти Росії за втручання у вибори в 2020 році, кібератаки, її дії по відношенню до України та інші зловмисні дії.

Днями Путін взяв участь у віртуальному саміті з питань клімату, організованому Байденом.

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