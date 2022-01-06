Президент США виступив із заявою з приводу річниці нападу на Капітолій

Президент США Джо Байден у четвер наголосив, що події 6 січня 2021 року не повинні повторитися.

Він також зазначив, що попередній президент США поширив павутину брехні щодо президентських виборів-2020. Байден констатував, що його попередник став першим президентом в історії країни, який відмовився визнати результати виборів та волю американського народу.

Байден назвав Трампа загрозою демократії, попередивши, що його помилкові твердження про фальшування результатів голосування можуть підірвати принцип верховенства закону і вплинути на майбутні вибори.

Президент також констатував, що ті, хто увірвався до Капітолію 6 січня минулого року, прагнули підірвати Конституцію США.

Він наголосив, що наразі йде «битва за душу Америки» та боротьба між силами демократії та автократії всередині країни та за кордоном.

«І всередині країни, і за кордоном знову йде боротьба між демократією та автократією, між прагненнями багатьох та жадібністю небагатьох, між правом народу на самовизначення та корисливими автократами, – заявив Байден. – Різні країни, від Китаю до Росії і не лише, роблять ставку на те, що дні демократії полічені... Я в це не вірю".

Трамп після виступу Байдена заявив, що чинний президент використав його ім'я, «щоб ще більше розколоти Америку».

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив у соціальній мережі Twitter, що Байден "заполітизував" 6 січня. При цьому Грем засудив напад на Капітолій, відзначив зусилля правоохоронців, та закликав притягнути до відповідальності також і відповідальних за безпеку Капітолію того дня.

"Промови президента Байдена та віце-президентки Гарріс сьогодні були спробою воскресити провальне президентство у більшій мірі ніж спробою відзначити річницю темного дня в американській історії", - заявив Грем, наголосивши, що демократи намагаються провести "радикальну виборчу реформу" та змінити правила роботи Сенату.

"За рік після 6 січня [2021 року] президентство Байдена перебуває у вільному падінні не через напад на наш Капітолій, але через провальну політику та слабке лідерство. Адміністрація Байдена видається нездатною впоратись із викликами, які постали перед США, і їх спроби заполітизувати 6 січня зазнають невдачі", - відзначив Грем.

Нагадаємо, що 6 січня 2020 року Трамп, виступаючи перед своїми прихильниками, сказав, що ніколи не прийме результатів виборів, і закликав їх «відчайдушно боротися», після чого натовп увірвався до Капітолію, де законодавці готувалися засвідчити перемогу Байдена.

У ході заворушень загинуло четверо осіб, а один співробітник поліції Капітолію помер наступного дня від отриманих травм. Сотні поліцейських були поранені, а четверо згодом наклали на себе руки.

Правоохоронними органами у всіх п'ятдесяти штатах заарештовано 700 осіб, ще кілька сотень перебувають у розшуку.

У Палаті представників було створено спеціальний комітет для розслідування подій 6 січня, до якого увійшли і демократи, і республіканці. Своє розслідування подій 6 січня проводить і ФБР.

Втім, відповіді на питання, чи був напад на Капітолій спланованою акцією, чи ні, поки немає ні у членів спеціального комітету, ні у ФБР.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters.

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